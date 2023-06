Bản tin Hình sự: Đuổi đánh mẹ vì mâu thuẫn chuyện chia tài sản, nghịch tử bị cha đâm chết

TPO - TIN NÓNG ngày 19/6: Mâu thuẫn ở quán karaoke, đối tượng dùng dao đâm chết người; Camera ghi cảnh người phụ nữ bị giật túi xách trong 1 giây ở TPHCM; Gã ma cô bị bắt khi đang chở 'đào' đi tiếp khách; Đuổi đánh mẹ vì mâu thuẫn chuyện chia tài sản, nghịch tử bị cha đâm chết...

Công an tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ Phan Văn Đực (SN 1960) để điều tra về hành vi Giết người. Theo điều tra, do mâu thuẫn về việc phân chia tài sản, nên Phan Công Trường (SN 1991, con ông Đực) đập phá một số đồ đạc trong nhà rồi đuổi đánh cha và mẹ ruột. Ông Đực lấy con dao đâm vào ngực của Trường. Nạn nhân bị thương, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Ngay sau đó, ông Đực đã gọi điện đến cơ quan Công an tự thú và khai báo toàn bộ vụ việc.

Vừa qua, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng xấu giả danh cơ quan công an gọi điện cho người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản. Do đó, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu bị lừa đảo, người dân cần trình báo cơ quan công an để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại quán karaoke G.N, phường Yên Đỗ, TP Pleiku. Lương Gia Huy và Nguyễn Ngọc Phụng (cùng SN 1996), Hồ Văn Nam (SN 1991), Mai Thanh Lâm (SN 2004), Nguyễn Thanh Vũ (SN 1992) vào quán karaoke thì gặp anh Nguyễn Minh Tâm (SN 1989) đang chờ tính tiền ở quầy. Thấy anh Tâm đùa giỡn với bạn, Huy và anh Tâm đã lời qua tiếng lại, sau đó xô xát. Thấy vậy, Phụng liền chạy ra chỗ để xe lấy một con dao tự chế chạy vào quầy. Trong lúc bực tức, Huy giật con dao từ tay Phụng đâm 2 nhát khiến anh Tâm gục xuống rồi tử vong sau đó.

Công an quận 10 (TP HCM) vừa xác nhận có vụ cướp giật trên địa bàn và các trinh sát đang điều tra, truy xét kẻ gây án. Trước đó, camera an ninh ghi lại cảnh hai thanh niên đi trên một xe máy. Khi đang lưu thông trong hẻm 252 Cao Thắng thì các đối tượng phát hiện người phụ nữ hơn 35 tuổi, mang túi xách đang đi bộ. Cả hai quay đầu xe rồi áp sát từ phía sau, giật phăng túi xách của người phụ nữ và tẩu thoát.

Liên quan đến vụ việc mạng xã hội xôn xao câu chuyện nam thanh niên có tên Nguyễn Cao T (17 tuổi, trú xóm 5, xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, Nghệ An) đang ngồi trong quán nước, bất ngờ bị một nhóm người đánh hội đồng dẫn đến tử vong. Được biết, em T và nhóm người nêu trên không quen biết, không có mâu thuẫn gì và em bị đánh nhầm. Hiện, Công an huyện Nam Đàn đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) bắt giữ Nguyễn Văn Cảnh (SN 2001, Hưng Yên) và Lò Thị Hà (SN 2002, Điện Biên) để điều tra hành vi môi giới mại dâm. Theo điều tra, khi Cảnh đang đưa một cô gái đi bán dâm lúc đêm muộn thì bị tổ công tác của Công an phường Quan Hoa làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn phát hiện, bắt giữ. Theo lời khai của các đối tượng, nắm bắt được một số cô gái trẻ cùng quê có nhu cầu xuống Hà Nội tìm việc làm, Hà đã liên hệ rủ đi bán dâm. Sau đó, Cảnh và Hà sẽ thoả thuận với khách giá tiền và địa điểm. Gái bán dâm sẽ được hai phần ba số tiền, còn lại một phần ba sẽ chia cho Cảnh và Hà.

Bất ngờ kiểm tra một quán karaoke trên đường Trần Quang Diệu (phường 1, thành phố Vị Thanh, Hậu Giang) vào đêm 18/6, cảnh sát bắt quả tang 17 đối tượng nam và nữ từ 16 đến trên 20 tuổi đang sử dụng trái phép chất ma túy.