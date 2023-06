Bản tin Hình sự: Phát hiện thi thể nữ không nguyên vẹn trong túi xách

TPO - TIN NÓNG ngày 20/6: Thanh niên tử vong dưới hồ sen ở Quảng Nam; Nữ cán bộ tín dụng bị bắt sau 28 năm thay tên đổi họ để lẩn trốn; Phát hiện thi thể nữ không nguyên vẹn trong túi xách...

Thấy khó chịu vì mùi hôi thối phát ra từ bãi đất trống, một số người dân sống trong hẻm tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo (quận Bình Tân, TP HCM) đi kiểm tra, phát hiện túi xách lớn bất thường, bên trong là thi thể phụ nữ đang phân huỷ. Khu vực này thường vắng người qua lại. Theo nhân chứng, thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn, song cơ quan điều tra chưa công bố thông tin. Hiện công an đang phong toả con hẻm dài khoảng 100 m khám nghiệm hiện trường, tìm chứng cứ liên quan, trích xuất hàng loạt camera an ninh nhà dân trong khu vực và các tuyến đường xung quanh.

Khoảng 7h ngày 20/6, người dân phát hiện anh V.Tr.Th. V (25 tuổi) tử vong trong tư thế nằm úp tại đầm sen thuộc xã Duy Châu (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam). Cạnh đó là xe máy của nạn nhân. Công an huyện Duy Xuyên đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Thấy phòng trọ ở quận Bình Tân (TPHCM) khóa cửa lâu ngày có biểu hiện nghi vấn, người dân trình báo cơ quan chức năng đến mở cửa kiểm tra thì phát hiện hai nạn nhân khoảng 30 tuổi, quê miền Tây và đều làm công nhân cho một xưởng gần đó tử vong bên trong. Trước đó khoảng 2 ngày, người dân xung quanh nghe tiếng cãi vã trong phòng trọ. Công an TP HCM đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Phú Cường (31 tuổi) để điều tra, làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”. Theo điều tra, đây là đối tượng có 5 tiền án về các tội trộm cắp, cướp giật và lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa bị bắt giữ sau khi đột nhập 4 nhà dân, trộm cắp tài sản trong một đêm.

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt Trần Thị Dung (SN 1965, trú xã Hương Thủy, huyện Hương Khê) sau 28 năm trốn truy nã về tội Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa. Theo điều tra, Dung từng lập khống 20 bộ khế ước khi làm cán bộ tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp ở huyện Thạch Hà để chiếm đoạt 190 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Dự kiến ngày 29/6, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bà Phạm Thị My (60 tuổi) và ông Bùi Văn Sâm (74 tuổi), đều là cựu giáo viên Khoa Sinh học - Đại học Sư phạm Hà Nội về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Bà My và ông Sâm bị cáo buộc có sai phạm khi xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề Sinh học tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Hai người này còn cung cấp tài liệu, ôn tập cho 8 học sinh là người thân hoặc được người quen giới thiệu đến.

Liên quan đến vụ việc rạng sáng 11/6, một nhóm đối tượng dùng súng, dao tấn công trụ sở xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur, làm 8 cán bộ xã, công an xã hi sinh và bị thương, đồng thời cướp đi 3 tính mạng người dân trên địa bàn, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ, tạm giữ 74 đối tượng liên quan đến vụ tấn công để điều tra, xử lý.