Nữ cán bộ tín dụng bị bắt sau 28 năm thay tên đổi họ để lẩn trốn

TPO - Từng lập khống 20 bộ khế ước để chiếm đoạt 190 triệu đồng rồi bỏ trốn nhưng bị can Trần Thị Dung (Hà Tĩnh) vẫn bị cảnh sát lần ra hành tung, bắt giữ sau 28 năm với một họ tên khác.

Ngày 19/6, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt Trần Thị Dung (SN 1965, trú xã Hương Thủy, huyện Hương Khê) sau 28 năm trốn truy nã về tội Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa.

Theo cơ quan chức năng, bị can Dung từng là cán bộ tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp ở huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Từ tháng 1 đến tháng 9/1995, bà Dung đã lập 20 bộ khế ước mang tên mình và người khác để chiếm đoạt hơn 190 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Đầu tháng 10/1995, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thạch Hà có quyết định khởi tố bị can với Trần Thị Dung về tội "Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa". Thời điểm này nữ bị can đã bỏ trốn nên công an ra quyết định truy nã. Hồ sơ vụ việc sau đó được chuyển lên Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Hà Tĩnh tiếp tục điều tra.

Ngày 14/6 vừa qua, Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an TP Vinh (tỉnh Nghệ An) xác minh thông tin, phát hiện người phụ nữ tên Trần Thị Bích Thảo (53 tuổi, trú phường Quang Trung, TP Vinh) là bị can Trần Thị Dung đang bị truy nã nên bắt giữ.

Nữ bị can sau đó thừa nhận đã thay đổi họ tên, lẩn trốn hơn 28 năm qua tránh sự truy nã của cảnh sát.