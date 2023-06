Một người bị đâm chết sau cuộc rượu

TPO - Nguyễn Văn Âu ở xã Bảo Sơn (huyện Lục Nam, Bắc Giang) đã dùng dao đâm chết một người cùng uống rượu do xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 25/6, theo Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang), ngày 24/6, Nguyễn Văn Âu (SN 1974, trú tại thôn Yên Thiện, xã Bảo Sơn) uống rượu cùng với Nguyễn Văn T (SN 1975, trú thôn Yên Thiện) tại một nhà dân ở thôn Yên Thiện. Sau đó, Âu và anh T xảy ra mâu thuẫn và xô xát.

Dù được mọi người can ngăn, nhưng Âu và anh T tiếp tục xảy ra xô xát. Âu đã dùng dao đâm anh T tử vong. Sau đó, Âu đã đến Công an xã Bảo Sơn đầu thú và khai báo về hành vi của bản thân. Hiện vụ việc được Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Giang) giải quyết theo thẩm quyền.