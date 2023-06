Bản tin Hình sự: Uất ức vì bị nhà xe đuổi việc, tài xế đâm chết 3 người

TPO - TIN NÓNG ngày 23/6: Cựu Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Hoà Bình bị tuyên án 4 năm 6 tháng tù; Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân kháng cáo, cho rằng bị lợi dụng; Uất ức vì bị nhà xe đuổi việc, nam tài xế đâm chết 3 người...

Do mâu thuẫn, Bùi Văn Phú Hiệp (35 tuổi) đến nhà xe Đạt Hằng rồi dùng dao đâm chết bố chủ nhà xe là Nguyễn Công Dài (63 tuổi) và vợ chủ nhà xe là chị Hằng (30 tuổi). Hiệp tiếp tục đến một nhà xe khác ở TP Biên Hòa, đoạt mạng chị Nguyễn Thị Quý (43 tuổi) đang làm việc tại đây. Sau đó, Hiệp đâm dao tự sát song được đưa cấp cứu kịp thời. Được biết, Hiệp từng là tài xế của hai nhà xe trên, có thời gian sinh hoạt chung với gia đình nhà xe Đạt Hằng. Theo lời khai ban đầu, trong quá trình làm việc, anh ta thường mâu thuẫn với khách hàng nên bị các ông chủ đuổi việc. Vì việc này, Hiệp mua dao để gây án. Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đang điều tra, làm rõ vụ án.

Liên quan đến vụ tấn công trụ sở chính quyền và người dân tại tỉnh Đắk Lắk, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố 75 bị can về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng khởi tố 9 bị can khác về tội " “không tố giác tội phạm”, " che giấu tội phạm" và “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép”.

Công an quận 10 (TPHCM) đang lập hồ sơ, lấy lời khai đối với Nguyễn Minh Quang (18 tuổi) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản". Được biết, trước đó Quang đã cùng Trần Đức Tài cướp giật giỏ xách của người phụ nữ khoảng 35 tuổi, đi bộ trong hẻm 252 Cao Thắng, vụ việc sau đó được lan truyền trên mạng xã hội. Ngoài vụ việc này, rạng sáng 17/6, Quang cùng Trần Công Khanh (19 tuổi) còn cướp giật giỏ xách tại ngã ba đường 9A - đường số 1, khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh.

TAND Hoà Bình đã tuyên án đối với Nguyễn Đồng, cựu Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ tỉnh này cùng 7 đồng phạm trong vụ án 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ', liên quan sai phạm tại Dự án Xây dựng hệ thống hội nghị trực tuyến của Tỉnh ủy Hòa Bình.

Công an TP Tân Uyên (Bình Dương) đang tạm giữ Nguyễn Hữu Tùng (34 tuổi, Bình Thuận) để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”. Theo điều tra, Tùng lén lút đột nhập một công ty trong khu công nghiệp rồi đưa két sắt ra ngoài nơi vắng vẻ để cạy phá và chiếm đoạt 5.645 USD, hơn 39 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ của công ty.

TAND TP Hà Nội vừa nhận đơn kháng cáo của ông Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Louis Holdings) liên quan vụ hợp thức hồ sơ, chứng từ để thao túng giá cổ phiếu. Trong đơn, ông Nhân đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại toàn bộ bản án và nhìn nhận mức án 5 năm 6 tháng tù là quá nghiêm khắc. Ngoài ra, việc cấp sơ thẩm buộc ông ta nộp khắc phục hơn 136 tỷ đồng là chưa phù hợp. Đồng thời, ông Nhân cho biết mình không phải chủ mưu, cầm đầu vụ án và vướng sai phạm do bị người khác lợi dụng để trục lợi.

Công an TP Hà Tĩnh vừa khởi tố 24 đối tượng, trú tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Bình, Hải Dương, TP.HCM… trong đường dây sản xuất, in ấn và mua bán hàng nghìn bằng cấp, giấy tờ giả, với số tiền hưởng lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng do Phạm Văn Mạnh (41 tuổi, TP Hà Nội) cầm đầu. Trước đó, Mạnh lên mạng xã hội tìm hiểu cách làm các loại giấy tờ giả. Sau đó, y mua máy tính, máy in màu cùng các loại phôi bằng, chứng chỉ để làm giả giấy tờ rồi đăng bài quảng cáo làm giấy tờ giả, tuyển “chân rết”, thành lập đường dây làm giả bằng cấp, giấy tờ.