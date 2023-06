Nhận tin báo qua VNeID, cảnh sát nhanh chóng tóm gọn ba tên trộm

TPO - Sau khi tiếp nhận tin báo từ ứng dụng định danh điện tử VneID của công dân, cảnh sát nhanh chóng vào cuộc, tóm gọn ba tên trộm đột nhập vào nhà kho chứa hàng rồi lấy đi 12 thùng sữa các loại.

Ngày 24/6, Cơ quan CSĐT, Công an thành phố Tân An (tỉnh Long An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt để tạm giam đối với Nguyễn Văn Khá (SN 1995, ngụ ấp Bình An A, xã Lợi Bình Nhơn, TP. Tân An); Nguyễn Quốc Dũng (SN 1985, ngụ Phường 6, TP. Tân An); Nguyễn Thanh Đạt (SN 1995, ngụ ấp Sơn Thái, xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (tạm trú ấp Xuân Hòa 1, xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An) về hành vi trộm cắp tài sản.

Ba tên trộm đã bẻ khóa, đột nhập vào nhà kho chứa hàng rồi lấy đi 12 thùng sữa các loại mang đi bán.

Trước đó, Công an phường 4, TP Tân An tiếp nhận tin báo từ ứng dụng định danh điện tử VNeID của anh Q (tạm trú Phường 4, TP. Tân An) về việc có kẻ vào kho sữa của anh trên đường Nguyễn Cửu Vân, Phường 4, TP. Tân An trộm 12 thùng sữa các loại, trị giá trên 6 triệu đồng.

Qua điều tra, Công an TP.Tân An xác định, Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Văn Khá và Nguyễn Quốc Dũng đã thực hiện vụ trộm trên. Tại cơ quan công an, 3 nghi phạm khai nhận đã lợi dụng nhà kho không người trông coi nên phá khóa đột nhập trộm cắp tài sản.

Qua xác minh, Khá có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, Đạt có 2 tiền sự, Dũng có 1 tiền sự.