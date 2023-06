Vụ nông dân 'cay mắt' với gừng liên kết: Cơ quan điều tra vào cuộc

TPO - Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Cty cổ phần xuất khẩu nông sản sạch Việt Nam (Cty Nông sản sạch Việt Nam). Công ty từng hợp đồng đầu tư bao tiêu gừng với nhiều nông dân Tây Nguyên nhưng sau đó “lặn mất tăm”.

Ngày 24/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát đi thông báo gửi các cá nhân, tổ chức có liên quan việc ký kết Hợp đồng đầu tư và bao tiêu gừng, cung cấp vật tư, phân bón, nguyên vật liệu với Cty Nông sản sạch Việt Nam (số 27 Phan Đăng Lưu, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột), do ông Trần Trọng Khanh (tên gọi khác Lê Văn Lưỡng) làm Tổng giám đốc.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan ký kết hợp đồng với công ty trên đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này để trình báo và cung cấp tài liệu.

Trước đó, năm 2018, Tiền Phong từng có bài phản ánh nhiều nông dân ở Tây Nguyên (Đắk Lắk, Gia Lai, Đắk Nông) “ôm nợ” khi hợp đồng liên kết đầu tư gừng với Cty Nông sản sạch Việt Nam.

Theo hợp đồng, công ty trên cung cấp đầy đủ giống, phân bón, thuốc trừ sâu, hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu toàn bộ sản lượng gừng với giá 18.000đ/kg; nông dân chịu trách nhiệm trồng, chăm sóc gừng theo đúng hướng dẫn công ty đưa ra.

Cụ thể, nếu trồng 10.000 bao gừng thì chi phí hết 290 triệu đồng, công ty hỗ trợ 50%, còn lại người dân tự bỏ tiền. Sau 9 tháng thu hoạch, từ 10.000 bao gừng trên sẽ cho năng suất mỗi bao 2,5-3kg gừng củ, trừ tiền đầu tư, nông dân lãi hàng trăm triệu đồng. Thấy vậy, nhiều người hào hứng tham gia.

Tuy nhiên, sau khi xuống giống được thời gian, gừng bị bệnh, người dân liên hệ với công ty. Thời gian đầu, công ty cử kỹ thuật xuống hướng dẫn vài lần không thành rồi “lặn mất tăm”. Từ đó, người dân không liên hệ được với công ty nữa, đành “ôm nợ”.