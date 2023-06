Nam thanh niên tử vong bất thường trên đường cạnh chiếc xe máy

TPO - Trưa 25/6, Công an huyện Thủ Thừa (Long An) phối hợp Công an xã Mỹ Lạc cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra làm rõ vụ một thanh niên điều khiển xe máy trên đường thì bất ngờ té ngã tử vong.