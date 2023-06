Bản tin Hình sự: Bị truy tố vì không giao con cho vợ cũ

TPO - TIN NÓNG ngày 26/6: Thượng toạ Thích Minh Quang bị giả mạo Facebook, kêu gọi tiền bạc xây bảo tháp; Vụ thanh niên bị bắn chết ở Long An: Bắt 9 đối tượng, thu 4 khẩu súng; Bị truy tố vì không giao con cho vợ cũ...

Anh Đàm Truyền Khải (43 tuổi) vừa bị TAND TP Bắc Ninh xét xử về tội Không chấp hành án. Theo cáo trạng, sau khi ly hôn vào tháng 7/2022 với anh Khải, chị Cấn Thị Thùy Dương được toà giao giám hộ con trai 9 tháng tuổi. Anh Khải kháng cáo quyết định giao con song TAND tỉnh Bắc Ninh trong phiên phúc thẩm đã y án. Anh Khải không giao con và ngăn vợ cũ thăm gặp. Chị Dương viết đơn cầu cứu gửi UBND tỉnh và TP Bắc Ninh, Hội phụ nữ và Sở lao động Thương binh Xã hội... Sau hai lần tiếp tục vận động giao con thất bại, Chi Cục thi hành án Dân sự TP Bắc Ninh gửi kiến nghị khởi tố anh Khải tới Công an thành phố Bắc Ninh. "Đây là trường hợp đầu tiên chúng tôi kiến nghị với người không giao con sau ly hôn", đại diện Chi cục cho hay.

Gần đây, xuất hiện một số trang Facebook giả mạo của Thượng toạ Thích Minh Quang đang sử dụng để kêu gọi tiền bạc từ cộng đồng Phật tử nhằm mục đích xây dựng một bảo tháp. Tuy nhiên, Thượng toạ Thích Minh Quang khẳng định, những nội dung này là giả mạo và gửi lời cảnh báo đến toàn thể Phật tử để cẩn trọng và không bị lừa đảo.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum vừa bắt giữ Vương Văn Đức (SN 1983) và Lã Thị Tuyết (SN 1975) khi hai đối tượng đang vận chuyển 34 bánh herroin với tổng khối lượng 11,2kg được bọc bằng giấy xốp màu trắng để trong ba lô tại khu vực biên giới. Hai đối tượng khai được một người đàn ông tên Thành (không rõ nhân thân, lai lịch) thuê sang Lào để vận chuyển ma túy về Việt Nam qua khu vực biên giới tỉnh Kon Tum với tiền công 170 triệu đồng/người.

Dự kiến ngày mai (27/6), Tòa án quân sự Thủ Đô Hà Nội tái mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Quốc phòng. Trước đó, tòa ấn định ngày 31/5 xét xử, song phải tạm hoãn do bị cáo Bùi Văn Hòe (cựu Thượng tá, cựu Phó phòng Tài chính) đã mời thêm hai luật sư bào chữa cho mình, hai luật sư của bị cáo Hòe cần thêm thời gian nghiên cứu hồ sơ nên đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa. Cáo trạng xác định, sau khi chỉ đạo thuộc cấp "rút ruột" thành công 50 tỷ đồng tiền ngân sách nhà nước phân bổ, cựu Trung tướng Nguyễn Văn Sơn đã chia cho mình và nhóm tướng lĩnh trong Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển mỗi người 10 tỷ đồng.

Công an tỉnh Long An đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đức Tài (35 tuổi) và 8 đối tượng để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra, anh Bùi Tuấn Anh (nạn nhân) và đối tượng Huỳnh Đức Khánh xảy ra mâu thuẫn cá nhân nên hẹn gặp nhau để giải quyết. Tuy nhiên, Khánh không đến điểm hẹn mà ở tại một trại gà của Tài và sử dụng điện thoại nhắn tin khiêu khích qua lại với anh Tuấn Anh. Sau đó, nạn nhân dùng súng tự chế bắn vào trại nuôi gà của Tài. Vì vậy, Tài đã chạy vào trại gà lấy khẩu súng (mua từ trước) bắn anh Bùi Tuấn Anh tử vong.

Công an huyện Cần Đước (Long An) vừa tạm giữ Nguyễn Thanh Quang (26 tuổi) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo điều tra, do nhiều lần đi ngang qua nhà bà N.T.L (52 tuổi) ở cùng xóm, thấy bà L đeo sợi dây chuyền trọng lượng gần 10 chỉ vàng nên Quang cầm một khúc cây ẩn nấp ở đoạn đường vắng, khi thấy bà L đi bộ một mình về nhà trong đêm thì đối tượng cầm cây lao ra tấn công khiến nạn nhân té ngã xuống đường bất tỉnh để cướp sợi dây chuyền.