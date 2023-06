Bản tin Hình sự: Nguyên nhân cha già thay con gái nhận tội giết chồng

TPO - TIN NÓNG ngày 28/6: Khởi tố vợ chồng Tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương; Triệt phá đường dây cung cấp thiết bị gian lận thi cử; Nguyên nhân cha già thay con gái nhận tội giết chồng...

Liên quan đến việc ông Nguyễn Văn Khỉ (83 tuổi) bị bắt giam vì tội giết con rể khi can ngăn vợ chồng con gái xô xát, sau khi lấy lời khai và điều tra chứng cứ, công an huyện Châu Thành (Long An) đã bắt giữ bà Nguyễn Thị Hồng (46 tuổi, con gái ông Khỉ). Tại CQĐT, bà Hồng thừa nhận trong lúc xô xát với chồng đã cầm búa đập trúng đầu chồng là ông Nguyễn Văn Đẩy khiến nạn nhân tử vong. Về phía ông Khỉ, do lo cho con gái và các cháu còn nhỏ, nên đã bàn bạc nhận tội thay con.

TAND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Dung (SN 1966) mức án 7 năm 4 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". HĐXX cho rằng Dung có một tiền án về tội “Chứa mại dâm”, đã bị xử phạt 12 năm tù. Tuy nhiên, bị cáo không lấy đó là bài học, cần được cảnh tỉnh mà vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc, nhằm giáo dục phòng ngừa chung.

Công an TP Hà Nội đã khởi tố Nguyễn Đỗ Lăng (SN 1974) Tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương và vợ là Huỳnh Thị Mai Dung (SN 1975) và 3 người khác về tội danh "Thao túng thị trường chứng khoán" liên quan đến vụ án hình sự "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty CP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (mã APS), Công ty CP đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (mã API) và Công ty CP đầu tư IDJ Việt Nam (mã IDJ).

Bộ Công an và Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá đường dây mua bán thiết bị gian lận thi cử với quy mô lớn trên toàn quốc, ngay trước kỳ thi THPT Quốc gia. Nhiều tang vật đã được thu giữ trong quá trình triệt phá đường dây này như camera wifi siêu nhỏ, tai nghe siêu nhỏ và thiết bị định vị hỗ trợ gian lận.

Công an huyện Củ Chi (TPHCM) đang lập hồ sơ xử lý Đỗ Quốc Tuấn (44 tuổi) về hành vi quảng cáo sai quy định và tiếp tục điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo điều tra, để hoạt động cho vay lãi nặng, Tuấn cùng đồng bọn thuê ki-ốt núp bóng văn phòng giao dịch bất động sản và đi dán tờ rơi quảng cáo trên cột điện, bờ tường để tìm kiếm người vay tiền.

TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt tử hình đối với Nguyễn Văn Vũ (SN 2000) về hai tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản". Theo cáo trạng, Vũ thuê anh Đ.V.U (SN 1981, ngụ quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ - hành nghề lái xe ôm) chở về Bạc Liêu. Khi đến đoạn đường vắng, Vũ dùng dao chuẩn bị sẵn đâm tài xế nhiều nhát khiến nạn nhân nằm gục bên đường, tử vong. Sau khi gây án, Vũ lấy đi số tiền hơn 1,2 triệu đồng, 2 điện thoại di động và điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Sáng hôm sau, Vũ đem phương tiện đến một tiệm sửa xe yêu cầu thay đổi áo, pô xe và bỏ biển số.