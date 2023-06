Bản tin Hình sự: Người đàn ông ngoài 40 tuổi nghiện game mang lệnh truy nã đặc biệt

TPO - TIN NÓNG ngày 29/6: Trang Nemo xin hưởng án treo, người bị đánh đề nghị hủy án điều tra thêm tội danh; Điều tra vụ một phụ nữ tử vong khi nâng ngực trong khách sạn tại TPHCM; Người đàn ông ngoài 40 tuổi nghiện game mang lệnh truy nã đặc biệt...

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa phối hợp với Công an thành phố Cam Ranh (Khánh Hòa) bắt giữ Hà Duy Phương (SN 1981). Đây là đối tượng có Lệnh truy nã đặc biệt về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo điều tra, do nghiện game và nợ nần nên Phương lợi dụng việc mình làm cán bộ tín dụng đã lập khống 46 hồ sơ cho vay tín chấp để chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng của Ngân hàng PVCombank chi nhánh Đông Thọ (TP Thanh Hoá) rồi bỏ trốn.

Liên quan đến vụ việc Nguyễn Xuân Hương Trang (31 tuổi, còn gọi là Trang Nemo) bị tuyên phạt 9 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”, TAND quận 1 (TAND TPHCM) cho biết, đơn vị này đã nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Phan Hoàng Nam (25 tuổi, quê Đồng Tháp, đồng phạm của Trang Nemo), trước đó, Hoàng bị tuyên phạt 12 tháng tù.

Công an phường Hiệp Tân (quận Tân Phú, TPHCM) đang lập hồ sơ, điều tra vụ trộm xảy ra tại cửa hàng sữa trên địa bàn. Trước đó, người đàn ông hơn 50 tuổi dắt xe đạp đến trước cửa hàng, sau một hồi quan sát, người này đẩy cửa đi vào, tiến lại quầy thu ngân, kéo hộc tủ ra và lấy xấp tiền cho vào túi quần rồi nhanh chóng rời đi. Diễn biến được camera an ninh ghi lại.

Tại phiên tòa tuyên án nhóm bị cáo phạm tội “Tham ô tài sản” xảy ra tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển” vì tham ô 50 tỷ đồng ngân sách, khi được nói lời sau cùng, ông Hoàng Văn Đồng (cựu Trung tướng, cựu Chính ủy) nói rằng, bản thân vô cùng ân hận, trong hơn 40 năm công tác, đây lần đầu bị cáo vi phạm pháp luật. "Tôi thấy áy náy, ân hận vô cùng, đây là sự ân hận suốt cả cuộc đời" bị cáo Đồng giãi bày hiện tuổi đã cao, cơ thể có nhiều bệnh như tiểu đường, huyết áp cao nên lúc nào cũng thấy hồi hộp”.

Công an TPHCM điều tra vụ chị T.T.L (27 tuổi, quê Cà Mau) tử vong khi nâng ngực trong khách sạn. Trước đó, chị L liên hệ với một cơ sở thẩm mỹ để tiêm filler nâng ngực. Sau đó, chị L đến khách sạn để làm đẹp như thỏa thuận. Sau khi tiêm dung dịch nâng ngực, chị L rơi vào tình trạng tím tái, sùi bọt mép, mạch, huyết áp bằng không. Sau đó, chị L được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh gần đó để cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an thông tin, năm vừa qua, bên Campuchia thu được 18 tấn ma tuý, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đường dây có liên quan, điển hình như đối tượng Oanh Hà, trốn truy nã sang Campuchia lập "bản doanh", sau đó tạo ra các đường dây mua bán ma túy về Việt Nam rất phức tạp.

Hai nhóm người đến quán ốc trên đường Lê Văn Quới (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) ăn uống rồi bất ngờ xảy ra ẩu đả. Vụ việc làm 5 người bị thương, trong đó 1 nam thanh niên không qua khỏi do vết thương quá nặng. Công an TP HCM đang điều tra, làm rõ vụ việc.