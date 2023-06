Xử lý 12 vụ, 85 đối tượng hoạt động theo Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ

TPO - Sau 6 tháng đầu năm 2023, Bộ Công an đã tiến hành xử lý 12 vụ vi phạm liên quan đến Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ và xử lý 85 đối tượng có hoạt động và sinh hoạt theo giáo phái này.

Cụ thể, tại cuộc họp báo ngày 30/6 do Bộ Công an tổ chức, Đại tá Đinh Việt Dũng, Phó cục trưởng A02, Bộ Công an cho rằng, Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ hoạt động theo các nguyên tắc tà đạo, mê tín và lạm dụng giáo lý để lừa đảo và lợi dụng người khác, các hoạt động của hội đã bị kiềm chế sau những nỗ lực đấu tranh. Tuy vậy, gần đây, Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ đã bắt đầu tái hoạt động một cách lén lút tại một số địa phương, thay đổi phương thức và thủ đoạn để đối phó với các cơ quan chức năng.

Cũng theo Đại tá Phạm Việt Dũng, đến nay, Bộ Công an đã xử lý 12 vụ vi phạm liên quan đến Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ và xử lý 85 đối tượng có hoạt động và sinh hoạt theo giáo phái này.

Phó cục trưởng A02 cho rằng, trước thực trạng các thành viên của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ tuyên truyền, phát triển các hội nhóm gây phức tạp đến an ninh trật tự, Bộ Công an đã trao đổi với Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ có văn bản thông báo khẳng định Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ không được phép hoạt động tại Việt Nam.

Công an các đơn vị và địa phương được chỉ đạo để chủ động nắm vững tình hình, đồng thời đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hoạt động của Hội Thánh. Các biện pháp đã được triển khai bao gồm giải thích và vận động để người dân từ bỏ Hội Thánh, kiểm tra và giải tán các địa điểm hoạt động của Hội Thánh, và tuyên truyền để ngăn chặn sự lôi kéo và tuyên truyền từ Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, Phó cục trưởng Cục A02 nói.

Đại tá Đinh Việt Dũng: Bộ Công an khuyến cáo người dân nên tỉnh táo và không để lừa dối bởi các thành viên của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, để bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội khỏi các hoạt động lừa đảo và tà đạo của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ.