Bản tin Hình sự: Nguyên nhân người phụ nữ bị tạt xăng và truy sát giữa đường

Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đang truy bắt nghi phạm dùng dao đâm nhiều nhát khiến người phụ nữ tên T.L nguy kịch. Trước đó, bà L đang ở trước một siêu thị trên quốc lộ 13 thì một người đàn ông cầm theo chiếc túi màu đen, đi bộ qua đường rồi đứng nói chuyện qua lại với bà L. Trong lúc nói chuyện, hai người xảy ra cãi vã, người đàn ông liền lấy một chai đựng xăng để trong túi tưới lên người bà L. Khi nạn nhân bỏ chạy, kẻ này đuổi theo dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà L rồi nhanh chóng bỏ trốn. Bước đầu cơ quan chức năng nhận định, giữa nghi phạm và nạn nhân có quan hệ tình cảm.

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Thế Tuấn (SN 1986) và Nguyễn Văn Đoàn (SN 1986) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Theo điều tra, chị H (SN 1981) vay 100 triệu đồng của T (SN 1993) nhưng do chị H không có khả năng trả lãi nên T giao cho Tuấn và Đoàn đi đòi số nợ. Do đó, hai đối tượng đã nhiều lần tìm đến nhà đe dọa, đòi tiền ông C (SN 1945) là là bố đẻ của chị H, thậm chí là đập phá vỡ màn hình tivi, đốt bàn thờ, đập tường để đe dọa đòi tiền.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng và tổ chức trẻ em Rồng Xanh vừa tiếp nhận và làm việc với chị H.T.T (SN 1996, Quảng Trị), nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc để đưa nạn nhân về đoàn tụ cùng gia đình. Hồi năm 2019, trong thời gian làm việc tại tỉnh Bình Dương, T bị một đối tượng làm cùng công ty hứa hẹn đưa ra Hà Nội và sắp xếp cho việc bán áo quần với mức lương cao. Do thiếu hiểu biết nên T đã đồng ý và bị các đối tượng đưa dẫn bán qua Trung Quốc.

TAND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo, yêu cầu Thẩm phán phiên tòa sơ thẩm xét xử bà Lê Thị Dung làm giải trình và rút kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình xét xử, để nâng cao chất lượng tranh tụng trong thời gian tới. Trước đó, TAND tỉnh Nghệ An nhận được đơn kiến nghị và một số tài liệu do Liên đoàn Luật sư Việt Nam chuyển đến với nội dung kiến nghị xử lý hành vi vi phạm pháp luật của Thẩm phán Nguyễn Thị Phan Hương, Chủ tọa phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với các bị cáo Lê Thị Dung, Nguyễn Thị Hương về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên.

TAND Đà Nẵng tuyên phạt Lê Phú Cao (32 tuổi, Thừa Thiên Huế) mức án 20 năm tù về tội "Cướp tài sản". Theo cáo trạng, Cao chính là kẻ đã thực hiện vụ cướp ngân hàng ở trung tâm TP Đà Nẵng vào ngày 20/4/2023, gây rúng động dư luận. Tại tòa, Cao khai vì muốn chứng minh năng lực tài chính số tiền 22.000 USD để được đi xuất khẩu lao động tại New Zealand, nên đã đi cướp ngân hàng.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã truy nã đặc biệt đối với Y Khing Liêng (SN 1992, trú xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông); Y Ju Niê (SN 1968, trú xã Ea Knuêc, huyện Krông Pắc); Nay Tam (SN 1974), Nay Yên (SN 1970), Nay Dương (SN1968), cùng trú xã Cư Pơng, huyện Krông Búk về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Theo quyết định truy nã, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay các đối tượng truy nã này đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.