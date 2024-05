THẾ GIỚI 24H: Israel không kích, đưa xe tăng vào sâu lãnh thổ Rafah, UNICEF cảnh báo 600.000 trẻ em đối mặt thảm họa

TPO - Một số nguồn thạo tin và nhân chứng cho biết các cuộc không kích của Israel đã tạo ra vành đai lửa ở vùng lân cận sân bay Gaza và ở ngoại ô khu phố Al-Salam, phía Đông Rafah.

Các cuộc không kích diễn ra gần những khu dân cư đã nhận được lệnh sơ tán. Một số nguồn thạo tin và nhân chứng cho biết các cuộc không kích của Israel đã tạo ra vành đai lửa ở vùng lân cận sân bay Gaza và ở ngoại ô khu phố Al-Salam, phía Đông Rafah; gây thiệt hại đáng kể cho các cấu trúc gần đó. Bên cạnh đó, truyền thông Ai Cập cho biết các xe tăng của Israel đã tiến vào thành phố Rafah, ở phía Nam Dải Gaza, vào tối 6/5 (theo giờ địa phương) với sự hỗ trợ của các cuộc không kích dữ dội. Trong một tuyên bố, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nêu rõ: "Nội các chiến tranh đã quyết định sẽ tiếp tục hoạt động ở Rafah để gây áp lực quân sự lên Hamas nhằm thúc đẩy việc thả con tin và đạt được các mục tiêu khác của cuộc chiến."

UNICEF cảnh báo 600.000 trẻ em đối mặt với thảm họa ở Rafah. Ngày 6/5, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cảnh báo khoảng 600.000 trẻ em đang trong cảnh chen chúc tại thành phố Rafah, phía Nam Dải Gaza, phải đối mặt với "thảm họa tiếp theo", đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế phản đối việc người dân buộc phải di dời sau khi Israel ra lệnh sơ tán trước kế hoạch tấn công trên bộ nhằm vào thành phố này.

Đức triệu hồi đại sứ tại Nga về nước. Ngày 6/5, Đức triệu hồi đại sứ của nước này tại Nga - ông Alexander Graf Lambsdorff về nước, ba ngày sau khi Berlin cáo buộc Moscow cuộc tấn công mạng nhắm vào các thành viên của đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền cũng như lĩnh vực quốc phòng và công nghệ của Đức. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đức thông báo rằng Đại sứ Lambsdorff “đã được triệu hồi trở về để tham vấn và sẽ ở lại Berlin trong một tuần, sau đó trở lại Moscow”.

Nắng nóng khiến ít nhất 15 người tử vong tại Bangladesh. Ngày 6/5, Chính phủ Bangladesh cho biết ít nhất 15 người đã tử vong do nắng nóng gay gắt tại nhiều khu vực nước này trong 2 tuần qua. Theo nhà chức trách, chỉ trong 24 giờ qua (tính đến 11h theo giờ địa phương), nước này đã ghi nhận 3 trường hợp tử vong. Hầu hết các trường hợp tử vong ở huyện Magura, Tây Nam nước này, nơi nhiệt độ đạt mức cao kỷ lục 43,8 độ C trong tuần trước.

Nhóm vũ trang sắc tộc Myanmar chiếm bộ chỉ huy tác chiến, bắt hàng trăm binh lính. Nhóm vũ trang sắc tộc Myanmar tuyên bố đã bắt giữ một chỉ huy quân sự và hàng trăm quân nhân ở bang Rakhine làm tù binh. Đây là đòn mới nhất giáng vào chính quyền quân sự. Giao tranh xảy ra liên tiếp ở bang Rakhine thuộc miền tây Myanmar từ khi quân đội Arakan (AA) tấn công lực lượng của chính quyền quân sự vào tháng 11 năm ngoái.

Nga ra tối hậu thư quân sự cho Anh. Theo RT, ngày 6/5 (giờ địa phương), Bộ Ngoại giao Nga nói với đại sứ Anh rằng Moscow sẽ trả đũa các mục tiêu của Anh ở Ukraine hoặc nơi khác nếu Kiev sử dụng tên lửa do London cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Đại sứ Nigel Casey được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Nga sau phát biểu của Ngoại trưởng David Cameron rằng Ukraine có quyền sử dụng tên lửa tầm xa do Anh gửi để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Cơ quan an ninh Nga ngăn chặn âm mưu khủng bố. Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm 6/5 (giờ địa phương) cho biết vừa ngăn chặn một âm mưu khủng bố ở khu vực miền trung Tambov (Nga). Các sĩ quan FSB đã bắt giữ một công dân Nga tại thành phố trung tâm khu vực Tambov, bị tình nghi lên kế hoạch thực hiện cuộc tấn công khủng bố theo lệnh từ “các cơ quan đặc biệt của Ukraine”.

Mỹ bất ngờ dừng chuyển hàng viện trợ quân sự cho Israel. Mỹ bất ngờ dừng chuyến vận chuyển đạn dược do nước này sản xuất tới Israel vào tuần trước theo kế hoạch. Tờ Axios hôm 5/5 dẫn nguồn tin quan chức Israel cho hay, việc giao hàng theo kế hoạch vào tuần trước đã bị dừng lại mà không có giải thích. Chính phủ Israel “đang cố gắng tìm hiểu lý do tại sao lô hàng bị giữ lại”. Hiện Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn chưa đưa ra lý do vì sao việc vận chuyển các lô vũ khí này bị gián đoạn.