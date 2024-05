THẾ GIỚI: Quân đội Israel vẫn tiến vào Rafah dù có lệnh ngừng bắn hay không

TPO - Dẫn lời một quan chức Israel giấu tên, đài ACB News cho biết Tel Aviv sẽ không đồng ý chấm dứt giao tranh với lực lượng phong trào Hồi giáo Hamas như một phần của bất kỳ thoả thuận tiềm năng nào.

Quan chức trên, được cho là nắm rõ các cuộc đàm phán đang diễn ra, nói sáng 4/5: “Trái ngược với những thông tin đang lan truyền, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Israel sẽ không đồng ý chấm dứt giao tranh như một phần của thỏa thuận trả tự do cho các con tin. Như quyết định của cấp trên, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ tiến vào Rafah và tiêu diệt các nhóm Hamas còn lại ở đó - cho dù có lệnh ngừng bắn tạm thời để trả con tin của hay không”. Israel đã nhiều lần bác bỏ việc chấm dứt cuộc chiến với Hamas ở Gaza như một điều kiện để đạt được thỏa thuận thả con tin.

Triều Tiên lần đầu đón du học sinh sau nhiều năm. Triều Tiên đã chấp thuận cho 80 sinh viên Trung Quốc nhập cảnh để học tập tại nước này. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm Triều Tiên nhận sinh viên nước ngoài. Đại sứ quán Trung Quốc khẳng định việc các sinh viên nước này đến Triều Tiên học tập là dấu mốc nối lại chương trình trao đổi học tập ở nước ngoài giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương tập trận gần biên giới Nga, Moscow phản ứng. Ngày 4/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng cuộc tập trận của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang diễn ra gần biên giới Nga cho thấy khối này đang chuẩn bị “nghiêm túc” cho một cuộc xung đột tiềm tàng với Moscow, theo đài RT. Bà Zakharova đề cập cuộc tập trận Steadfast Defender của NATO. Đây là cuộc tập trận lớn nhất của khối quân sự do Mỹ đứng đầu, với sự tham gia của khoảng 90.000 binh sĩ từ tất cả 32 quốc gia thành viên NATO và 1.100 phương tiện chiến đấu, bắt đầu vào cuối tháng 1 và sẽ kết thúc vào tháng 5 này.

Hamas chấp thuận lệnh ngừng bắn hoàn toàn "theo từng giai đoạn". Một nguồn tin chính thức từ phong trào Hồi giáo Hamas ngày 4/5 xác nhận lực lượng này sẽ chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn với Israel “theo từng giai đoạn”. Nguồn tin cho rằng cần có những đảm bảo quốc tế rõ ràng về việc Israel sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn và chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột ở Dải Gaza, song từ chối cung cấp thêm thông tin về các điều khoản của thỏa thuận. Theo nguồn tin, những điều khoản cụ thể cần được phái đoàn Hamas xác định và thảo luận rõ ràng với các nhà trung gian hòa giải Ai Cập.

Nga phát lệnh truy nã Tổng thống Ukraine Zelensky. Theo RT, trong ngày 4/5, Bộ Nội vụ Nga đã đưa tên của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào danh sách truy nã. Hồ sơ trong cơ sở dữ liệu cho thấy hình ảnh chân dung và thông tin cá nhân của ông Zelensky, nhưng không nêu rõ lý do truy nã. "Volodymyr Aleksandrovich Zelensky sinh ngày 25/1/1978 tại thành phố Krivoy Rog, vùng Dnipro. Người này bị truy nã theo các điều khoản trong Bộ luật Hình sự", Bộ Nội vụ Nga cho biết. Hiện chính phủ Ukraine chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này.

Xả súng gây thương vong ở ngoại ô Paris (Pháp). Giới chức Pháp ngày 4/5 cho biết, một vụ xả súng đã xảy ra tại khu vực ngoại ô phía Bắc thủ đô Paris, khiến 1 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Lực lượng an ninh đa quốc gia sẽ được triển khai ở Haiti trong tháng 5. Ngoại trưởng Mitchell trong tuyên bố mới đây đã nhắc lại cam kết của Bahamas gửi 150 binh sĩ thuộc Lực lượng phòng vệ đến hỗ trợ an ninh hàng hải cho Haiti trong khuôn khổ lực lượng đa quốc gia được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) ủy quyền và do Kenya dẫn đầu. Trong khi đó, Cảnh sát Quốc gia Haiti (PNH) cho hay lực lượng này có thể nhận được quân tiếp viện nước ngoài từ ngày 23/5. Đến nay, 7 quốc gia châu Phi, châu Á và Caribe - gồm Kenya, Bahamas, Jamaica, Barbados, Benin, Chad và Bangladesh - đã bày tỏ sẵn sàng cung cấp nhân lực cho Phái bộ Hỗ trợ An ninh Đa quốc gia được triển khai tại Haiti.

Cảnh sát Hàn Quốc truy tìm đối tượng gửi thư dọa đánh bom các địa điểm công cộng. Theo hãng tin Yonhap, cảnh sát Hàn Quốc đang truy tìm thủ phạm gửi thư điện tử đe dọa đánh bom địa điểm công cộng vào Ngày Tết Thiếu nhi ở Hàn Quốc (5/5). Cảnh sát cho biết họ đã nhận được nội dung thư điện tử từ truyền thông địa phương, trong đó nêu chi tiết kế hoạch tiến hành đánh bom tại các địa điểm công cộng ở Hàn Quốc, nơi mà nhiều trẻ em sẽ đến vui chơi nhân Ngày Tết Thiếu nhi. Thư điện tử bằng tiếng Anh mô tả đây là hành động trả thù liên quan đến những bình luận mang tính phân biệt đối xử đối với người Nhật Bản.

Rơi máy bay hạng nhẹ tại Malaysia. Ngày 4/5, Cơ quan hàng không dân dụng Malaysia (CAAM) cho hay một chiếc máy bay hạng nhẹ Cessna 172N Skyhawk chở theo 2 người đã rơi tại khu vực Gunung Besut, Sungkai, bang Perak. Theo CAAM, máy bay trên mang số hiệu đăng ký 9M-ADA, do Học viện huấn luyện bay Layang-Layang vận hành, đã khởi hành từ sân bay Sultan Azlan Shah, tại thành phố Ipoh, bang Perak vào khoảng 7h54 (theo giờ địa phương).