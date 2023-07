Bản tin Hình sự: Hacker 'biến' sổ tiết kiệm 1 triệu thành hơn 50.000 tỷ đồng

TPO - TIN NÓNG ngày 7/2: Tin mới vụ nữ nhân viên bị bà chủ ‘hotgirl’ đánh ghen, phát trực tiếp lên mạng; Lao ô tô vào nhau rồi hỗn chiến, một người tử vong; Hacker 'biến' sổ tiết kiệm 1 triệu thành hơn 50.000 tỷ đồng...

Công an TPHCM đã khởi tố Dương Minh Tâm (27 tuổi) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, Tâm xâm nhập trái phép vào hệ thống thông tin tài chính, ngân hàng để thực hiện chiếm đoạt tiền. Cụ thể, Tâm chỉnh sửa mã lệnh tài sản cầm cố sổ tiết kiệm trị giá 1 triệu đồng thành trên 51.244 tỷ đồng, Tâm 7 lần rút tiền từ hệ thống ngân hàng, chiếm đoạt tổng số tiền 10 tỷ đồng để tiêu xài và trả nợ.

Công an tỉnh TT-Huế cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với Hoàng Phước Toàn (48 tuổi), Giám đốc Ban Quản lý (BQL) Rừng phòng hộ Hương Thủy) và Nguyễn Đăng Phong (58 tuổi), Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật của Ban này về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Trước đó, tại lâm phần thuộc BQL Rừng phòng hộ Hương Thủy xảy ra hai vụ cháy rừng. Hoàng Phước Toàn với vai trò là người đứng đầu Ban đã không chỉ đạo cấp dưới thực hiện đánh giá thiệt hại sau cháy theo quy định.

Công an hai tỉnh Long An và Đồng Tháp đang xác minh vụ đôi nam nữ đi xe máy nghi bị hai đối tượng lạ truy đuổi và tấn công giữa đêm khuya trên quốc lộ N2 tại địa bàn giáp ranh hai tỉnh trên. Trước đó, khi cặp đôi đang đi xe máy thì có hai người đàn ông chạy xe máy bám theo, sau đó hai người lạ vượt lên chặn đầu xe, dùng một vật giống súng hơi bắn vào đôi nam nữ, trong đó một phát trúng vào nón bảo hiểm của người thanh niên và một phát trúng vào chân trái của cô gái. Một trong hai đối tượng còn cầm dao chém vào chân người thanh niên nhưng may mắn do quần dày và chém trúng chiếc điện thoại trong túi quần nên không gây thương tích cho nạn nhân.

Công an tỉnh Kon Tum đang điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan vụ hai nhóm thanh niên đánh nhau tại thôn Tân Lập A, xã Đăk Hring, huyện Đắk Hà. Trước đó, do có mâu thuẫn từ trước nên Trần Tử Thông (SN 2004) bị Huỳnh Xuân Sinh (SN 2002) và Châu Văn Cường đánh gây thương tích. Bực tức, Thông về TP Kon Tum rủ thêm bạn và gọi điện thoại, hẹn nhóm Sinh đến cây xăng thôn Tân Lập A để giải quyết mâu thuẫn. Khi đến điểm hẹn, Phan Văn Đạt (24 tuổi - nhóm của Thông) điều khiển ô tô tông thẳng vào nhóm của Sinh. Hậu quả, anh Hồ Văn Tám (41 tuổi) tử vong, Nguyễn Văn Chiến (16 tuổi) chấn thương sọ não và Huỳnh Xuân Sinh bị gãy chân, gãy mũi.

Liên quan đến vụ người phụ nữ bị tưới xăng, đâm nhiều nhát, Công an Bình Dương đã xác định ông Dương Phú Hiền (47 tuổi, quê Quảng Nam) là nghi phạm. Qua điều tra, giữa nghi phạm Hiền và nạn nhân là bà N.T.M (40 tuổi, quê Hà Tĩnh) có quan hệ tình cảm nhưng thời gian gần đây xảy ra mâu thuẫn.

Cho rằng em P.T.K.N (16 tuổi, quê Đồng Tháp) là nhân viên của mình có quan hệ yêu đương với chồng mình nên bà Đ.T.H (26 tuổi, quê Phú Thọ) gọi N đến quán ăn nhà mình ở phường Bình Hòa (TP Thuận An) để đánh đập. Sáng 25/6, bà H tiếp tục nhắn tin, yêu cầu em N đến nhà riêng tại phường An Phú (TP Thuận An). Khi N đến nơi, bà H tiếp tục đánh và cắt tóc của N để quay video đăng lên mạng xã hội. Đại diện Công an TP Thuận An (Bình Dương) đang điều tra vụ việc nhưng sau khi xảy ra vụ việc, nạn nhân đã di chuyển nơi ở, đi đâu chưa rõ, ảnh hưởng đến quá trình xác minh, giải quyết.