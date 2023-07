Mất 2 tỷ đồng cho kẻ lừa đảo để 'chạy án' con trai thoát tử hình

TPO - Tin lời Lê Khắc Quốc, một phụ nữ 70 tuổi ở Đà Nẵng đã đưa cho đối tượng này 2 tỷ đồng để nhờ "chạy án" cho con trai thoát án tử hình.

Ngày 6/7, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam bị can Lê Khắc Quốc (45 tuổi, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào khoảng đầu tháng 01/2021, bà Võ Th.H. (70 tuổi, trú phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) nghe tin con trai mình là Bùi Văn M. bị Công an tỉnh Nghệ An bắt về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bà H. sau đó đã liên hệ với Lê Khắc Quốc để nhờ người này “chạy án” cho con trai từ mức án tử hình xuống còn 10 đến 12 năm tù giam. Điều kiện mà Quốc đưa ra để “chạy án” là bà H. phải đưa 2 tỷ đồng cho Quốc.

Vì tin tưởng vào lời hứa và khả năng “chạy án” mà Quốc đưa ra, vào ngày 15/01/2021, bà H. đã đưa cho Quốc số tiền 500 triệu đồng; đến ngày 18/01/2021, bà H. tiếp tục đưa cho Quốc số tiền 1,5 tỷ đồng như đã giao kết.

Sau khi nhận tiền của bà H., do không thể và không có khả năng “chạy án” như đã “nổ” trước đó nên Quốc ôm số tiền 2 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân.

Khi hay tin con trai mình bị tuyên án tử hình, bà H. mới tá hỏa mình bị lừa nên đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc. Quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tạm giữ tang vật là 2 giấy nhận tiền có nội dung như trên.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.