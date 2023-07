Bản tin Hình sự: Bạo hành con riêng của người tình đến tử vong vì chuyện đi vệ sinh

TPO - TIN NÓNG ngày 7/4: Điều tra vụ nhân viên kiểm lâm bị nhóm người bắt trói, hành hung rồi cướp ca nô; Mượn xe máy của bạn để đi cướp giật; Bạo hành con riêng của người tình đến tử vong vì chuyện đi vệ sinh...

TAND huyện Bến Lức (Long An) vừa mở lại phiên tòa xét xử Nguyễn Thanh Ninh (30 tuổi, Tiền Giang) về tội cố ý gây thương tích. Theo điều tra, trong thời gian sống chung với người tình là chị H và bé T.P (18 tháng tuổi, con riêng chị H), do tức giận chuyện bé P đi vệ sinh nên Ninh dùng tay tát vào mặt bé, sau đó ôm cháu rồi hất mạnh làm cháu văng vào kệ chén và sọt rác. Đầu bé P va chạm vào cạnh gờ của sàn nước và nền gạch gây chấn thương sọ não, bầm vùng mặt bên trái. Hậu quả, bé P tử vong sau đó. Đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị mức án 9 đến 10 năm tù đối với Ninh.

Cho rằng HĐQT Công ty XNK Dầu khí Thái Bình Dương (Pacific Gas) đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật, ông Nguyễn Thanh Tùng - nguyên Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT đã kiện ra tòa. Cty Pacific Gas là công ty liên doanh giữa Cty Air Water INC – Nhật Bản nắm 51% cổ phần và ông Tùng nắm 48,9%.

Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đang xác minh làm rõ vụ chống người thi hành công vụ xảy ra trên lòng hồ Trị An. Trước đó, khi hai nhân viên Trạm Kiểm lâm số 1 hồ Trị An đang thu gom, xác minh ngư cụ lợp xếp (loại ngư cụ bị cấm sử dụng để khai thác thủy sản) được thả xuống hồ thì có hơn 10 người đi trên 2 ghe máy xuất hiện và đâm thẳng vào ca nô của lực lượng kiểm lâm. Các đối tượng này lăng mạ, đồng thời dùng tay và mái chèo hành hung hai nhân viên kiểm lâm. Sau đó, các đối tượng đã dùng dây trói và siết cổ, ép hai nhân viên kiểm lâm sang ghe của mình và cướp ca nô, ngư cụ đánh cá rồi đưa hai viên chức kiểm lâm về khu vực Đồi Cá để hành hung tiếp.

Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) đang tạm giữ Trần Văn Hưng (31 tuổi, Đồng Nai) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản". Trước đó, Hưng mượn xe của người bạn tên N để đi công việc và khi đến đường Trần Văn Giàu thì tiếp cận người đang đi xe máy tên P.L.P.A từ phía sau và giật phăng balo của chị này rồi tăng ga tẩu thoát. Biết Hưng dùng xe máy của mình đi cướp giật, N trách thì Hưng mua sơn về xịt lại màu sơn của xe và thay biển số mới.

Do mâu thuẫn, 2 băng nhóm ở Ba Đồn (Quảng Bình) huy động đồng bọn từ TP Đồng Hới hẹn nhau ở cổng sân vận động để giải quyết. Khi gặp nhau, các đối tượng với gậy gộc, đao kiếm hò hét lao vào nhau đâm chém loạn xạ gây náo loạn một góc phố, khiến người đi đường một phen hoảng sợ. Thậm chí, các đối tượng vẫn lao vào nhau hỗn chiến dù có sự xuất hiện của một số người mặc sắc phục công an.

Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bắt giữ Vũ Văn Toản (SN 1982, Hà Nam) là "mắt xích" quan trọng trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam. Trước đó, công an bắt quả tang Toản khi đối tượng đang vận chuyển 12.000 viên ma túy tổng hợp có khối lượng 1,2kg.

Công an tỉnh Đồng Tháp vừa thi hành quyết định khởi tố, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Huỳnh Văn Thêm, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính (Sở Y tế Đồng Tháp) về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng liên quan Công ty Việt Á.