Bản tin Hình sự: 'Yêu râu xanh' dùng chiêu cho bánh để hiếp dâm bé gái

TPO - TIN NÓNG ngày 5/7: Bắt đối tượng vờ xin đi vệ sinh rồi bất ngờ rút dao đâm đại úy CSGT ở TPHCM; Bắt nhóm thanh niên chạy xe máy đuổi chém làm chết người; 'Yêu râu xanh' dùng chiêu cho bánh để hiếp dâm bé gái...

Công an huyện Đồng Phú (Bình Phước) đang tạm giữ Nguyễn Minh Tuấn (39 tuổi, Bình Phước, cán bộ phòng Tổ chức hành chính Công ty Cao su Đồng Phú) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm trẻ em". Trước đó, Tuấn mua bánh mang đến nhà của em V.T.H.N (11 tuổi) và một bé nhỏ khác. Sau đó, Tuấn kéo em N vào nhà để thực hiện hành vi hiếp dâm. Trong lúc Tuấn đang thực hiện hành vi đồi bại với bé N thì nạn nhân bỏ chạy ra ngoài hô hoán cầu cứu.

Công an quận 12 (TPHCM) đang lập hồ sơ, lấy lời khai Đặng Văn Đức (30 tuổi, quê Hậu Giang). Trước đó, Đức điều khiển xe máy khi cơ thể có nồng độ cồn nên bị tổ công tác dừng xe. Trong lúc Thiếu tá Hoàng Anh Bình lập biên bản vi phạm hành chính thì Đức có xin đi vệ sinh ở nhà dân gần đó. Khoảng 20 phút sau, Đức đi từ hướng nhà vệ sinh về phía tổ công tác đang làm việc và bất ngờ dùng dao đâm vào cổ Đại úy Lê Bảo Trung, tấn công Thiếu úy Bình nhưng không gây thương tích và bị tổ công tác khống chế.

TAND TPHCM đã nhận hồ sơ từ Viện KSND TPHCM về vụ án Bùi Quang Hải (Giám đốc Công ty Cổ phần HBC International Trading - Công ty HBC), bị cáo buộc lừa bán găng tay y tế cho 3 đối tác nước ngoài, chiếm đoạt 3,2 triệu USD. Theo cáo trạng, Bùi Quang Hải đại diện Công ty HBC ký hợp đồng bán găng tay và nhận tiền đặt cọc tổng cộng 3,2 triệu USD (tương đương 75 tỷ đồng). Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hải không sản xuất, không tìm kiếm nguồn hàng để giao, mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.

Công an Ninh Thuận đã khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với 6 bị can trong vụ án giết người xảy ra tại đường Phan Đăng Lưu, TP Phan Rang - Tháp Chàm làm 1 người chết và 1 người bị thương. Trước đó, Trịnh Công Sơn (SN 2003) rủ 6 đối tượng khác đi tìm nhóm của Nguyễn Đắc Tiến (SN 2006) để đánh trả thù vì có mâu thuẫn từ trước. Sau đó, nhóm của Sơn đi 3 xe máy cầm theo dao tự chế và kiếm Nhật thì thấy Nguyễn Văn Thức và Nguyễn Văn Sinh (nhóm của Tiến) đang điều khiển xe máy nên chạy xe rượt theo để chém vào vai, đùi Sinh. Do bị rượt đuổi chạy quá tốc độ nên xe của Thức mất lái té ngã xuống lề đường làm Sinh tử vong và Thức bị thương nặng.

Công an huyện Như Xuân (Thanh Hoá) vừa khởi tố Huỳnh Văn Long (SN 1989) để điều tra về tội “thu thập, tàng trữ, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”. Theo điều tra, Long từng đi Campuchia làm việc nên biết được cách mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng với các đối tượng rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc trên mạng thu được lợi nhuận cao. Do đó, Long lên mạng xã hội tìm người bán, cho thuê tài khoản. Sau khi tìm được khách và thỏa thuận việc mua bán, thuê tài khoản theo yêu cầu của khách hàng và theo từng ngân hàng, tên chủ tài khoản… Long sẽ tìm bạn bè, người thân, quen để rủ rê, mời chào mở tài khoản theo yêu cầu của Long, bán hoặc cho Long thuê, sau đó Long lại đem bán hoặc cho các đối tượng khác thuê lại với giá cao hơn để hưởng hoa hồng.

Công an An Giang đang tạm giữ Cao Nguyễn Hoàng Phúc (SN 2004) về hành vi “Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”. Bước đầu Phúc khai nhận, do Phúc và Huỳnh Quốc Bình (SN 2007) có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác nên Phúc lên mạng xã hội đặt mua 1 khẩu súng hiệu ZP-5 và 4 viên đạn, giá 3,5 triệu đồng. Sau khi nhận được súng, Phúc đem ra cánh đồng bắn thử 2 viên rồi đem về nhà cất giấu. Biết Phúc có súng nên Bình mượn đem về nhà người thân cất giấu để phòng thân.