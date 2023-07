Bắt nhóm thanh niên chạy xe máy đuổi chém làm chết người

TPO - Một nhóm thanh niên đi xe máy đã rượt đuổi chém làm chết người ở TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Sáng 5/7, Công an tỉnh Ninh Thuận đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm đối với 6 bị can trong vụ án giết người xảy ra tại đường Phan Đăng Lưu, TP Phan Rang - Tháp Chàm làm 1 người chết và 1 người bị thương.

Cụ thể, rạng sáng ngày 3/6, Trịnh Công Sơn (SN 2003, ở phường Phước Mỹ, TP Phan Rang - Tháp Chàm) rủ 6 đối tượng khác đi tìm nhóm của Nguyễn Đắc Tiến (SN 2006, ở phường Đô Vinh, TP Phan Rang - Tháp Chàm) để đánh trả thù vì có mâu thuẫn từ trước.

Sau đó, nhóm của Sơn đi 3 xe máy cầm theo dao tự chế và kiếm Nhật đến khu vực phường Đô Vinh, thì thấy Nguyễn Văn Thức và Nguyễn Văn Sinh (nhóm của Tiến, cùng SN 2001, cùng trú ở xã Tân Hải, huyện Ninh Hải) đang điều khiển xe máy trên đường Minh Mạng, TP Phan Rang - Tháp Chàm nên chạy xe rượt theo để đánh

Khi rượt đuổi đến đường Phan Đăng Lưu, xe của Sơn áp sát xe của Thức và Sinh, rồi dùng kiếm Nhật chém vào vai, đùi Sinh. Do bị rượt đuổi chạy quá tốc độ nên xe của Thức mất lái té ngã xuống lề đường làm Sinh tử vong và Thức bị thương nặng.

Gây án xong, các đối tượng bàn nhau bỏ trốn ra ngoại tỉnh. Qua một thời gian điều tra, vận động thì 6 đối tượng đã về đầu thú. Trong nhóm này, có nhiều đối tượng đã có từ 2 - 3 tiền án về tội cố ý gây thương tích.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đang củng cố hồ sơ vụ án và tiếp tục tổ chức truy bắt đối tượng Trịnh Công Sơn.