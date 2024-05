Bản tin Hình sự: 'Thầy tướng số' lừa kêu gọi góp vốn gần 270 tỉ đồng

TPO - TIN NÓNG ngày 9/5: Tuyên án 'hot girl Việt kiều' gài bẫy bạn trai lấy 12 tỉ đồng; Bị tống tiền khi gửi clip nóng cho bạn gái trên mạng; Khởi tố vụ án tại Công ty LIFAN Việt Nam; Khởi tố vụ cán bộ CSGT tông chết người ở Gia Lai...

TAND tỉnh Nghệ An đưa ra phán quyết cuối cùng đối với Đào Thị Mộng Thường (46 tuổi, trú huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, Thường lập Facebook tên Đào Ngọc Minh, giới thiệu là Việt kiều Canada để tiếp cận, làm quen ông N.V.H (quê Nghệ An) thông qua một nhóm về phật pháp. Từ năm 2019 - 2022, bằng cách tạo ra nhiều tình huống khác nhau như cần tiền làm ăn, làm giấy tờ, đầu tư đất... Thường được ông H. chuyển tổng cộng hơn 12,2 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Feng Yong (quốc tịch Trung Quốc) là Giám đốc Công ty gỗ Bình Minh, trụ sở tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai), để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động. Theo cơ quan điều tra, với vai trò là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty gỗ Bình Minh nhưng trong quá trình vận hành lò hơi, ông Feng Yong đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, quản lý bình hơi, không thực hiện việc kiểm định chất lượng dẫn đến sự cố nổ lò hơi làm 6 người tử vong, 5 người bị thương.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Nô, Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Lê Công Toàn (SN 1995, trú phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Để có tiền tiêu xài, Toàn lập nhiều tài khoản mạng xã hội, lấy các hình ảnh, clip nhạy cảm của cô gái trẻ đẹp trên mạng làm hình đại diện. Toàn dùng các tài khoản này kết bạn làm quen với nam giới, rồi “dụ” họ gửi lại clip nhạy cảm của bản thân. Sau đó, Toàn dùng chính clip “nóng” đe doạ, yêu cầu “khổ chủ” đưa tiền nếu không sẽ tung lên mạng xã hội hoặc bạn bè, người thân.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Hồng Phong (41 tuổi, cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự, Công an huyện Chư Prông) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Trước đó, ông Phong lái ô tô tông vào bà V.T.H (49 tuổi, trú thôn Hợp Thắng) đang đi bộ cùng chiều. Cú tông mạnh khiến bà H tử vong khi đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Phòng An ninh Kinh tế (Công an tỉnh Hưng Yên) vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, xảy ra tại Công ty TNHH Liên doanh chế tạo xe máy LIFAN - Việt Nam, có địa chỉ tại thôn Chấn Đông, xã Hoàn Long (Yên Mỹ, Hưng Yên). Trước đó, lực lượng liên ngành phát hiện trên xe tải này có 70 xe máy nhãn hiệu Bosscity S50-P (kèm theo 70 hộp phụ kiện: ắc quy, cần số, gương…) và 5 xe máy nhãn hiệu Bosscity S50 (kèm theo 5 hộp phụ kiện: gương, cần số, ắc quy…). Kết quả giám định thể hiện, dung tích xi-lanh của 75 xe máy này đều cao hơn 50cm3, trong khi phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của những xe này thể hiện là 49,5cm3.

Công an TP Long Khánh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai bàn giao 3 đối tượng gồm: Lê Vũ Hoàng Tươi (29 tuổi), Trần Văn Sinh (32 tuổi) và Huỳnh Văn Minh Nhựt (29 tuổi), cùng quê ở tỉnh Quảng Nam cho Công an TP Đà Nẵng để tiếp tục điều tra. Đây là các đối tượng đã gây ra vụ án mạng tại TP Đà Nẵng và lẩn trốn ở TP Long Khánh. Đây là nhóm nghi can vừa gây ra vụ án mạng thành phố Đà Nẵng đang lẩn trốn tại địa bàn TP Long Khánh.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can đối với Bùi Thị Ninh (SN 1980, trú tại Nam Định) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Từ khoảng năm 2018 - 2020, Ninh chung vốn kinh doanh bất động sản với nhiều người và bị thua lỗ dẫn đến mắc nợ, mất khả năng thanh toán. Ninh thường xuyên đi lễ chùa, “xem tướng, đoán số mệnh” để tạo mối quan hệ với nhiều người. Đối tượng bịa ra việc cần số tiền lớn kinh doanh bất động sản, kinh doanh xăng dầu, đầu tư cổ đông của các dự án thủy điện tại Sơn La, Khánh Hòa... vay tiền, kêu gọi 19 người đầu tư kinh doanh với tổng số tiền trên 268 tỉ đồng.