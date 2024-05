Bản tin Hình sự: Thầy giáo chủ nhiệm bị tố sàm sỡ học sinh lớp 5

TPO - TIN NÓNG ngày 8/5: 5 cầu thủ sử dụng ma tuý cùng 5 cô gái trong khách sạn; Làm giả quyết định phê chuẩn bắt giữ của Viện KSND Tối cao để đe dọa nữ sinh phải chuyển tiền; Đề nghị công an làm rõ vụ thầy giáo bị tố có hành vi lệch chuẩn với nữ sinh lớp 5...

Công an Hà Tĩnh phát đi thông tin bắt giữ 10 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ một số tang vật liên quan. Trước đó, khi kiểm tra khách sạn trên địa bàn Hà Tĩnh, Công an Hà Tĩnh phát hiện 10 nam, nữ tổ chức sử dụng chất ma tuý, trong đó có 5 cầu thủ của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gồm tiền vệ Đinh Thanh Trung (SN 1988), tiền vệ Nguyễn Trung Học (SN 1998); thủ môn Dương Quang Tuấn (SN 1996), trung vệ Nguyễn Ngọc Thắng (SN 2002) và hậu vệ Nguyễn Văn Trường (SN 2003).

Chị L.T.A. (21 tuổi, ngụ quận 7, sinh viên một trường đại học quốc tế ở quận 7) bất ngờ nhận điện thoại gọi đến và một người đàn ông ở đầu dây bên kia tự xưng là cán bộ của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, nói chị liên quan đến đường dây rửa tiền. Do lo sợ, chị A. gửi hết số tiền hơn 1,4 triệu đồng vào tài khoản mà vị cán bộ cung cấp. Sau khi tiếp tục bị đe dọa, chị A. vay mượn thêm 10 triệu đồng từ những người bạn và chuyển vào số tài khoản trên với nội dung “tiền vay mượn từ bạn”.

UBND thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) có văn bản đề nghị Công an thị xã, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo khẩn trương báo cáo kết quả xử lý vụ việc ông L.M.C. (52 tuổi, giáo viên của trường Tiểu học Vĩnh Hiệp 2, xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu) bị tố có hành vi sàm sỡ học sinh lớp 5 do ông này làm chủ nhiệm. Ông L.M.C. bị tố trong ngày 18/3 và 22/3, ông L.M.C đã gọi em N. vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa để hướng dẫn em vệ sinh vì đến chu kỳ kinh nguyệt.

Công an quận Hà Đông đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 15 tỷ đồng. Nạn nhân là bà P., 68 tuổi, trú tại Hà Đông, Hà Nội. Bà P. nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an. Người này nói CCCD của bà P. có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, rửa tiền. Nếu bà P. không chứng minh được mình không liên quan thì vài ngày nữa sẽ bắt bà. Do lo sợ nên bà P. đã chuyển tiền 32 lần với tổng số tiền là 15 tỷ đồng cho đối tượng.

Công an thành phố Bến Cát (Bình Dương) thông tin về kết quả điều tra xác định vụ cháy nhà dân khiến hai vợ chồng tử vong do ghen tuông. Nạn nhân là anh Q.V.B. (33 tuổi, quê Bình Dương) và vợ là chị V.T.H (34 tuổi). Trước đó, vợ chồng anh B. nhiều lần xảy ra mâu thuẫn và nộp đơn ly hôn, chờ toà án giải quyết. Trong lúc lời qua tiếng lại, anh B. đã đánh chị H. bất tỉnh và dùng xăng tưới lên người hai vợ chồng rồi châm lửa.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) ra Lệnh giữ người trong hợp khẩn cấp đối với đối tượng H.T.T.N (SN 1983, HKTT tại phường Thanh Khê, Đà Nẵng) về hành vi “Trộm cắp tài sản”. N. là nghi phạm trộm con heo đất, bên trong có số tiền khoảng 50 triệu đồng của gia đình anh N.Q.T (SN 2000, trú tại Thôn 3, xã Trà Tân, Bắc Trà My).

TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Hưng (SN 1987, trú ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, Hưng tự giới thiệu bản thân làm ở Cục điều tra Viện KSND Tối cao, có khả năng xin được việc làm hoặc giúp đỡ những việc liên quan đến pháp luật. Do tin tưởng, một số người đã đưa cho đối tượng hơn 1,8 tỷ đồng để nhờ xin việc, "chạy án" và bị chiếm đoạt.