Bản tin Hình sự: Mất hàng trăm triệu đồng vì 'chat sex’

TPO - TIN NÓNG ngày 9/5: Công an Hà Nội bắt 'tú ông' quản lý đường dây 300 gái mại dâm; Triệt phá đường dây mua bán người và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia; Bắt tạm giam Vụ trưởng Vụ pháp chế - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Người đàn ông gặp họa vì chat sex với 'Linh Linh'...

Công an TP Hà Nội thông tin, Cơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình (SN 1973, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội), Vụ trưởng Vụ pháp chế - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để điều tra về tội “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước”, quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự.

Anh X. kết bạn với tài khoản Zalo có tên “Linh Linh”, làm ở quán spa trên địa bàn thành phố Hà Nội vì trang cá nhân có đăng tải nhiều hình ảnh gợi cảm. Sau 4 ngày nhắn tin qua lại với nhau, tài khoản “Linh Linh” đã gọi video qua Zalo và cả hai đã chat sex cùng nhau. Sau đó, anh X. bị đe dọa tung những hình ảnh này lên mạng và gửi cho bạn bè. Đối tượng đã chủ động gọi cho anh X. để xử lý các dữ liệu trên và người đàn ông đã chuyển 200 triệu đồng để xóa clip.

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá đường dây mại dâm liên tỉnh do đối tượng Hoàng Duy Hưng (34 tuổi, trú tại Tuyên Quang) - "tú ông" cầm đầu đường dây cầm đầu. Đồng thời khởi tố 9 bị can về hành vi môi giới mại dâm, 6 bị can về hành vi chứa mại dâm. Hưng sử dụng mạng xã hội Telegram, Facebook, Zalo để tuyển chọn các cô gái bán dâm... đăng tải hình ảnh của hơn 300 cô gái bán bán dâm kèm theo số điện thoại để những người có nhu cầu mua dâm liên hệ. Đường dây này đã thu lợi bất chính khoảng 3 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh phối hợp Ty Hiến Binh tỉnh Svayrieng, Campuchia triệt phá đường dây hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, bắt và mời làm việc 20 đối tượng. Các đối tượng thực hiện lừa đảo trên không gian mạng bằng việc sử dụng app sex (thủ đoạn lừa đảo app sex là giả làm dịch vụ cung cấp gái mại dâm thu hút khách hàng có nhu cầu mua dâm trên mạng xã hội để lừa chuyển tiền vào tài khoản của bọn chúng). Đến nay, nhiều bị hại bị chiếm đoạt tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ dùng hung khí đánh nhau trên đường Nguyễn Tất Thành phường Xuân Hà, quận Thanh Khê giữa 2 nhóm đối tượng khiến 1 người tử vong là Phan Thành Đ. (19 tuổi, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), đến nay, Công an TP. Đà Nẵng đã bắt giữ ba đối tượng khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở phường Xuân Thành (TP. Long Khánh) để điều tra.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa gia hạn tiếp tục điều tra 4 tháng đối tượng Nguyễn Thị Thanh (SN 1985, tạm trú phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”…Thanh tự giới thiệu mình có mối quan hệ thân quen với nhiều người, có thể xin việc cho những ai có nhu cầu cần việc làm, lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng tiền đặt cọc của khoảng 200 người trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Thanh còn bịa có bố làm ở Bộ Công an và có thể “chạy án”, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của một người dân ở thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa.

Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 25 bị can để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Do mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh niên, khoảng 25 đối tượng do Trần Xuân Ánh (SN 2008) và Phạm Tiến Tài (SN 2007) cầm đầu dùng chân tay và hung khí xông vào đánh nhau khiến 1 người bị thương phải điều trị tại bệnh viện.