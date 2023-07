Tạm giam người phụ nữ lừa đảo hơn 6 tỷ đồng bằng hình thức chơi 'phường'

TPO - Ngày 8/7, Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Châm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức chơi phường.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Châm (SN 1956, trú tại xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang” về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra xác định, lợi dụng uy tín của bản thân trong việc đã đứng ra tổ chức chơi “phường” trong nhiều năm, Nguyễn Thị Châm đã tổ chức 11 dây “phường”. Mỗi dây có từ 17 đến 25 người tham gia. Mỗi suất “phường” phải đóng số tiền từ 2 triệu đến 5 triệu/người/tháng.

Sau khi thu tiền, Nguyễn Thị Châm chỉ sử dụng một phần nhỏ để chi trả cho người chơi, số còn lại Châm đã chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến cuối tháng 12/2022, Nguyễn Thị Châm tuyên bố vỡ nợ để không phải trả tiền cho người chơi. Bằng thủ đoạn trên, từ cuối năm 2020 cho đến khi bị bắt giữ, Nguyễn Thị Châm đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền trên 6 tỷ đồng của hơn 60 người.

Công an tỉnh Bắc Giang thông báo những ai đã bị đối tượng Nguyễn Thị Châm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì đến trình báo tại Phòng Cảnh sát hình sự hoặc liên hệ điều tra viên Trần Quốc Việt (ĐT: 0975.374.328) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo, hình thức chơi “hụi, họ, biêu, phường” mang nhiều rủi ro, hệ lụy và có thể biến tướng trở thành hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Người dân nên lựa chọn các hình thức đầu tư, tiết kiệm khác phù hợp và an toàn, đúng quy định của pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, phòng tránh rủi ro, cũng như những vi phạm pháp luật khi tham gia.