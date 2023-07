Bản tin Hình sự: Chân dung kẻ quật bạn nhậu nữ xuống sàn hòng cưỡng bức

TPO - TIN NÓNG ngày 9/7: Dụ dỗ, lừa bán thiếu nữ sang Trung Quốc lấy 30 triệu đồng; Trùm cho vay lãi nặng lộ diện vì 'trả thù' cho... cún cưng; Chân dung kẻ rủ cô gái nhậu cùng vào nhà nghỉ tâm sự rồi quật xuống sàn cưỡng bức...

Công an huyện Bàu Bàng (Bình Dương) đang tạm giữ Nguyễn Văn Rô (29 tuổi, An Giang) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm” và “Trộm cắp tài sản”. Trước đó, Rô và chị H cùng tham gia ăn nhậu. Sau đó, Rô rủ chị H đi hóng mát nhưng lại chở vào nhà nghỉ. Cả hai vào nhà nghỉ trò chuyện, tâm sự được một lúc thì Rô có ý định quan hệ tình dục với chị H nhưng chị này không đồng ý nên đối tượng đã dùng vũ lực quật ngã chị H xuống sàn để thực hiện hành vi cưỡng bức. Nạn nhân đã chống cự quyết liệt và sau đó bỏ chạy về quán nhậu, còn Rô cầm điện thoại của chị H bỏ lại hiện trường và lên xe máy chạy về thị xã Bến Cát.

Công an tỉnh Vĩnh Long đã đề nghị xác minh, xử lý Lê Văn Khởi (SN 1987) vì vi phạm nồng độ cồn nhưng không chấp hành mà còn sử dụng điện thoại phát livestream (phát trực tiếp) trên mạng xã hội, cho rằng mình không sai, cãi lý với lực lượng chức năng, ảnh hưởng tiêu cực đến lực lượng công an đang thi hành nhiệm vụ.

Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa xử phạt 7,5 triệu đồng đối với Nguyễn Thị N (SN 1991, trú xã Phú Gia) vì dùng Facebook cá nhân đăng tải thông tin về tổ Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã khởi tố Vi Thị Thoan (SN 1977) về tội 'Mua bán người'. Trước đó, Thoan biết chị M (SN 1993) có hoàn cảnh khó khăn nên bằng nhiều thủ đoạn, Thoan đã dụ dỗ, lừa gạt để bán thiếu nữ cho một người đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ. Xong việc, Thoan nhận được 30 triệu đồng tiền công.

Công an TP Hà Nội cảnh báo người dân về loạt trò lừa đảo mới, tinh vi hơn rất nhiều so với trước đây như: mạo danh cán bộ công an gọi video lấy thông tin hình ảnh kích hoạt định danh ngân hàng, mạo danh cán bộ an ninh mạng hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo hay tham gia các trại hè.

Công an quận 12 (TPHCM) đang tạm giam Nguyễn Thanh Tùng (41 tuổi) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Theo đó, từ vụ ném chất bẩn vào nhà dân để trả thù cho cún cưng, công an phát hiện Tùng đã 11 lần cho chị L.T.T (34 tuổi) vay tổng số tiền hơn 3,7 tỷ đồng (lần cho vay thấp nhất là 100 triệu đồng và cao nhất là 600 triệu đồng) với lãi suất cho vay từ 6% đến 20%/tháng.