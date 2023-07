Người phụ nữ bị phạt vì báo chốt CSGT trên mạng xã hội

TPO - Bộ Giao thông vận tải dự kiến đề xuất Chính phủ ban hành quy định về giá tối đa (giá trần) dịch vụ đăng kiểm, do hiện có nhiều thành phần kinh tế tham gia cung cấp dịch vụ này, từ đó bỏ giá cố định do nhà nước ban hành.

TPO - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản gửi Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh, đề nghị xác minh, xử lý chủ tài khoản đăng tải clip trên mạng xã hội với nhiều bình luận trái chiều, ảnh hưởng tiêu cực đến lực lượng công an đang thi hành nhiệm vụ.