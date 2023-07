Khởi tố quái xế tông công an nhập viện

TPO - Bị cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra song Võ Quốc Tuấn không dừng lại mà tăng ga bỏ chạy rồi tông vào cán bộ công an.

Ngày 5/7, Công an huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, có quyết định khởi tố bị can, tạm giam Võ Quốc Tuấn (SN 2002, trú xã An Dũng) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Theo cơ quan chức năng, tối 1/7, tổ công tác 238 Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Đức Thọ tổ chức tuần tra và lập chốt tại km369+130 Quốc lộ 15A qua xã Lâm Trung Thủy (huyện Đức Thọ).

Lúc này, Tuấn điều khiển xe máy biển số 38D1-314.25, không đội mũ bảo hiểm và chở theo Hà Minh Q. (SN 2002, trú xã An Dũng) đến khu vực Ngã ba Lạc Thiện, xã Lâm Trung Thủy để uống nước.

Phát hiện sự việc, lực lượng công an đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra song Tuấn không chấp hành mà tăng ga, tông trúng một cán bộ công an đang làm nhiệm vụ. Vụ việc khiến nam cán bộ công an ngã ra đường, phải nhập viện cấp cứu.

Sau va chạm, Tuấn và Quý cũng bị ngã ra đường và bị tổ công tác khống chế, lập biên bản.