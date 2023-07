Dụ dỗ, lừa bán thiếu nữ sang Trung Quốc lấy 30 triệu đồng

TPO - Biết chị M. có hoàn cảnh khó khăn nên bằng nhiều thủ đoạn, Vi Thị Thoan đã dụ dỗ, lừa gạt để bán thiếu nữ cho một người đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ. Xong việc, Thoan nhận được 30 triệu đồng tiền công.

Ngày 9/7, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Thị Thoan (SN 1977), trú tại Bản Hồng Tiến, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An về tội 'Mua bán người'.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện một đường dây nghi vấn về hoạt động mua bán người xảy ra trước đây trên địa bàn với phương thức, thủ đoạn tinh vi nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Quá trình đấu tranh, Ban Chuyên án xác định, trong thời gian đang ở Trung Quốc, Vi Thị Thoan có quen biết với Vi Thị H. (cũng lấy chồng và sinh sống ở Trung Quốc).

Tại đây, Vi Thị H. đã đặt vấn đề với Thoan về việc tìm người, giới thiệu và giao cho H. đưa sang biên giới để bán. Nếu trót lọt, H. sẽ chia “hoa hồng” cho Thoan. Vi Thị Thoan đồng ý.

Sau khi trở về Việt Nam, Thoan biết chị K.T.M (SN 1993), trú tại bản Vều 4, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An có hoàn cảnh khó khăn nên bằng nhiều thủ đoạn đã dụ dỗ, lừa gạt để chị M. đồng ý qua biên giới.

Sau đó, Vi Thị Thoan và Vi Thị H. đã bán chị M. cho một người đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ với giá tương đương hơn 120 triệu đồng. Xong việc, Thoan được chia 30 triệu đồng tiền công.

Sau một thời gian bị bán làm vợ ở Trung Quốc, do cuộc sống quá tù túng, bị nhà chồng quản thúc, đánh đập, lợi dụng sơ hở từ phía nhà chồng, chị M. đã bỏ trốn, trở về Việt Nam và gửi đơn tố cáo hành vi mua bán người của Vi Thị Thoan tới cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, ngày 7/7/2023, Công an huyện Kỳ Sơn đã phá thành công chuyên án, bắt tạm giam đối với Vi Thị Thoan để điều tra về hành vi "Mua bán người".

Hiện chuyên án đang tiếp tục được đấu tranh, mở rộng.