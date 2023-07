Bản tin Hình sự: Khởi tố đôi vợ chồng dùng mũ bảo hiểm quật tới tấp vào đầu thiếu nữ vì ghen

TPO - TIN NÓNG ngày 11/7: Khởi tố kẻ mua dâm bé gái 13 tuổi với giá một triệu đồng; Cảnh báo trò lừa đảo đăng ký chương trình ‘Chiến sĩ nhí’ trên mạng xã hội; Khởi tố đôi vợ chồng dùng mũ bảo hiểm quật tới tấp vào đầu thiếu nữ vì ghen...

Công an TP Vị Thanh (Hậu Giang) đã khởi tố Trương Thanh Thiên (21 tuổi) và Võ Thiên Kim (19 tuổi, vợ Thiên) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, Kim cho rằng chồng mình và cô gái 19 tuổi nảy sinh tình cảm nên ghen tuông, nhiều lần tìm gặp nói chuyện, chửi bới cô gái. Sau đó, Thiên và Kim đến nhà nghỉ cô gái ở, yêu cầu quản lý gọi cô gái xuống rồi đánh, lấy mũ bảo hiểm liên tục quật vào đầu. Hậu quả, cô gái bị thương tích 6%. Công an cho biết, hiện Thiên đang bỏ trốn, nếu trong tuần Thiên chưa ra đầu thú sẽ bị truy nã còn Kim mang thai 8 tháng nên được cho tại ngoại.

Viện KSND Tối cao đã khởi tố bị can, khám xét và bắt giam Kiểm sát viên Lê Đắc Thanh (SN 1965, kiểm sát viên Trung cấp và là Trưởng phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự xã hội - Viện KSND tỉnh Quảng Bình) để điều tra về tội "Nhận hối lộ". Theo điều tra, ông bị tố đã nhận hơn 800 triệu đồng trong tổng số 2,7 tỉ đồng mà gia đình một bị cáo cho biết đã chi để "chạy án".

Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đã khởi tố Trần Mạnh Tùng (38 tuổi) để điều tra tội "Mua dâm người dưới 18 tuổi”. Theo điều tra, Tùng nhắn tin cho cháu L.T.H (13 tuổi, Yên Bái, đang tạm trú tại thị xã Quảng Yên) ngỏ ý muốn quan hệ tình dục, hứa sẽ trả tiền với giá 1 triệu đồng sau khi “xong việc” và được cháu H đồng ý.

Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) vừa đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng có độ tuổi từ 20 - 29 gây ra hàng loạt vụ cướp giật trên quốc lộ 51. Bước đầu các đối tượng khai nhận, từ cuối tháng 5/2023 đến ngày 7/7, đã tiến hành 20 vụ cướp giật tài sản trên tuyến quốc lộ 51 (thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa- Vũng Tàu) để có tiền tiêu xài và mua ma tuý sử dụng.

Theo Bộ Công an, Deepfake đang trở thành một mối đe dọa đối với sự trung thực và tin cậy của video và hình ảnh. Các đối tượng sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra những video và hình ảnh giả, sao chép chân dung để tạo ra các cuộc gọi lừa đảo trực tuyến.

Cơ quan công an cảnh báo trò lừa đảo mới núp bóng hình thức tham gia đăng ký các khóa học, kỳ học, chương trình “Chiến sĩ nhí” trên các fanpage mạng xã hội. Các đối tượng sẽ dẫn dụ phụ huynh chuyển tiền làm nhiệm vụ hưởng hoa hồng với lãi suất cao rồi chiếm đoạt tài sản.

Công an xã Đồng Nơ (huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) đã xử phạt vi phạm hành chính 2,5 triệu đồng đối với bà N.T.K.H (Bình Phước) về hành vi “Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”. Trước đó, bà H đến công an trình báo về việc bị hai kẻ lạ mặt chặn đường, cướp 40 triệu đồng. Tuy nhiên vào cuộc điều tra, công an xác định không có vụ cướp như tin tố giác, đồng thời người phụ nữ thừa nhận do nợ nần nên bịa chuyện bị cướp.