'Chúa chổm' hoang báo bị cướp nhằm hoãn trả nợ

TPO - Người phụ nữ đến cơ quan công an trình báo về việc bị hai kẻ lạ mặt chặn đường, cướp 40 triệu đồng. Tuy nhiên vào cuộc điều tra, công an xác định không có vụ cướp như tin tố giác, đồng thời người phụ nữ thừa nhận do nợ nần nên bịa chuyện bị cướp.