Cục PTTH&TTĐT đề nghị xử lý chặn website vi phạm nhatrangtrip.net

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Cục PTTH&TTĐT) vừa có văn bản số 1472/PTTH&TTĐT ngày 22/06/2023 gửi Cục An toàn thông tin đề nghị xử lý chặn website vi phạm nhatrangtrip.net.

Theo đó, ngày 9/6/2023, báo Xây dựng có văn bản số 148/BXD-VP gửi các cơ quan chức năng đề nghị xử lý hành vi đăng tải thông tin sai sự thật đối với chủ thể quản lý, vận hành trang website https://nhatrangtrip.net.

Cục PTTH&TTĐT thông qua công tác rà soát, đánh giá nội dung thông tin trên trang website https://nhatrangtrip.net thấy trong mục “tin Nha Trang” có đăng bài “Tập đoàn Crystal Bay kiến nghị xử lý Tổng biên tập báo Xây dựng” như phản ánh của báo Xây dựng. Ngoài ra còn đăng tải thông tin tổng hợp nhiều bài viết của các cơ quan báo chí khi không có giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp theo quy định.

Qua kiểm tra, xác minh thấy chủ thể tên miền https://nhatrangtrip.net không thực hiện thông báo sử dụng tên miền quốc tế; đăng ký ẩn danh chủ thể và qua xác minh thông qua địa chỉ liên hệ ghi trên trang https://nhatrangtrip.net cũng không xác định được chủ thể quản lý vận hành của website để tiến hành xử lý đối tượng vi phạm theo quy định.

Vì vậy để kịp thời ngăn chặn vi phạm trên, Cục PTTH&TTĐT đề nghị Cục An toàn thông tin phối hợp và yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet (ISP) triển khai biện pháp kỹ thuật phù hợp để ngăn chặn, bảo đảm thuê bao/người sử dụng dịch vụ viễn thông trên toàn lãnh thổ Việt Nam không truy cập được trang website https://nhatrangtrip.net.

Trước đó, ngày 15/6/2023 Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) có văn bản số 4242/ANCTNB-P5 nội dung “Phiếu chuyển đơn kiến nghị, phản ánh” của báo Xây dựng gửi Cục PTTH&TTĐT xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật và thông báo kết quả giải quyết đến Cục An ninh chính trị nội bộ.

Báo Xây dựng trân trọng cám ơn các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, xử lý vi phạm trang website https://nhatrangtrip.net bảo vệ danh dự, uy tín của Bộ Xây dựng, báo Xây dựng và cá nhân đồng chí Tổng biên tập.

Link gốc: https://baoxaydung.com.vn/cuc-ptthttdt-de-nghi-xu-ly-chan-website-vi-pham-nhatrangtripnet-356282.html?

PV