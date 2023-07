Bản tin Hình sự: Người lập nhóm 'Sự thật mùi hôi thối ở Phú Mỹ Hưng' bị đòi bồi thường nửa tỷ

TPO - TIN NÓNG ngày 12/7: Cựu thư ký lãnh đạo Bộ Y tế khai đem hàng chục tỷ nhận hối lộ đi mua đất, cho vay; Đâm bạn trọng thương vì xin ngưng nhậu giữa chừng; Người lập nhóm 'Sự thật mùi hôi thối ở Phú Mỹ Hưng' bị kiện, đòi bồi thường nửa tỷ đồng...

TAND huyện Nhà Bè (TP HCM) vừa xét xử vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại do danh dự, uy tín bị xâm phạm giữa nguyên đơn là Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS, do ông Dương David Trung, còn gọi David Dương) làm đại diện pháp luật) và bị đơn Nguyễn Hồng Thu (47 tuổi). Theo đơn kiện, năm 2016 bà Thu sử dụng Facebook cá nhân, lập nhóm "Sự thật mùi hôi thối ở Phú Mỹ Hưng" để đăng tải những nội dung nói về mùi hôi thối ở khu dân cư sầm uất này là do VWS gây ra. Tuy nhiên, nguyên đơn cho rằng, những nội dung, bài viết mà bà Thu đăng tải là xuyên tạc, không đúng sự thật. Do đó, VWS yêu cầu tòa buộc bà Thu chấm dứt hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín ông David Dương và thương hiệu VWS; gỡ bỏ các nội dung trên Facebook cá nhân và nhóm "Sự thật mùi hôi thối ở Phú Mỹ Hưng"; công khai xin lỗi, cải chính trên các trang này và bồi thường 500 triệu đồng tổn thất tinh thần, thiệt hại.

Liên quan đến vụ án “Chuyến bay giải cứu”, Phạm Trung Kiên (cựu thư ký một lãnh đạo Bộ Y tế) bị cáo buộc có 253 lần nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 42 tỷ đồng. Kiên khai đã đem đầu tư mua một số mảnh đất tại huyện Ba Vì, Hoài Đức và ở Mũi Né (Bình Thuận). Ngoài ra, Kiên cho người thân ở Thái Bình vay mượn. Được biết, với vị trí thư ký thứ trưởng, Kiên có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ của các đơn vị gửi đến, rồi chuyển cho thứ trưởng xem xét. Còn với các chuyến bay combo, bị cáo tiếp nhận hồ sơ từ Cục Y tế dự phòng, trình lên thứ trưởng luôn.

Trong vụ “Chuyến bay giải cứu”, Nguyễn Thị Thanh Hằng (Phó Tổng giám đốc Công ty Bluesky) khai với HĐXX rằng, đã đưa hối lộ tổng cộng 63 lần với tổng số tiền hơn 38,5 tỷ đồng để xin cấp phép và tổ chức 109 chuyến bay giải cứu. Khi vụ án có dấu hiệu bại lộ, bà đã đến gặp Nguyễn Anh Tuấn, khi đó là Phó Giám đốc Công an Hà Nội để xin "tư vấn" thì được giới thiệu với bị cáo Hoàng Văn Hưng, khi đó là Trưởng phòng 5, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an - là điều tra viên vụ án chuyến bay giải cứu, để tìm cách "chạy án". Hằng thừa nhận nhiều lần đưa tổng số hơn 2,6 triệu USD (tương đương hơn 61 tỷ đồng) cho Tuấn với mục đích nhờ đưa cho Hưng để lo giúp việc "không xử lý hình sự bị cáo và Sơn".

Công an Bình Dương đang tạm giữ Nguyễn Thành Văn (58 tuổi, Kiên Giang) để điều tra, làm rõ hành vi dùng dao đâm ông Nguyễn Văn Văn (52 tuổi, Sóc Trăng) trọng thương. Trước đó, Thành Văn và ông Văn Văn ngồi nhậu tại phòng trọ nhưng giữa chừng ông Văn Văn xin ngừng nhậu để về thì Thành Văn không cho nên hai bên xảy ra cãi vã. Sau đó, Thành Văn dùng dao đâm vào cổ ông Văn Văn khiến nạn nhân phải đi cấp cứu.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Tường Khoa (36 tuổi, nguyên Phó phòng tín dụng Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Chi nhánh Lâm Đồng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo điều tra, Khoa lợi dụng vị trí công tác để huy động tiền của nhiều người, nói là dùng đáo hạn ngân hàng, nhưng thực chất mang trả nợ cho một số đối tượng “dân xã hội”.

Công an TP HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trung Kiên (33 tuổi, Kiên Giang), Hồ Lê Kha (27 tuổi, Vĩnh Long), Huỳnh Lan Nhi (29 tuổi, Đồng Tháp), Bùi Thị Tố Oanh (40 tuổi, ngụ quận 10) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, Kiên là trưởng nhóm kinh doanh của Công ty Cổ phần bao bì T.P (quận Bình Tân) và đã chỉ đạo nhân viên câu kết với kế toán của công ty, gian dối trong việc lập lệnh sản xuất, lệnh xuất kho thành phẩm, không xuất hóa đơn bán hàng để chiếm đoạt số lượng lớn bao bì trị giá 100 tỷ đồng.