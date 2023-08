Nhóm thanh niên mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn trong đêm

TPO - Chiều 22/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 3 thanh niên mang theo hung khí đi "hỗ trợ" nhóm thanh niên khác giải quyết mâu thuẫn.

Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 21/8, Tổ công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông (Đội 2 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh An Giang) tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 91, đoạn qua địa bàn xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú.

Tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nhóm đối tượng đi trên 3 xe mô tô chạy tốc độ rất cao theo hướng Châu Đốc - Long Xuyên. Nhóm này không đội mũ bảo hiểm, trên tay cầm theo nhiều loại hung khí tự chế nguy hiểm nên Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện, nhưng các đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Lúc này, Tổ công tác tiến hành truy đuổi, nhiều lần yêu cầu nhóm thanh niên chấp hành hiệu lệnh, nhưng các đối tượng vẫn ngoan cố phóng xe bỏ trốn và ném bỏ hung khí xuống đường.

Lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục truy đuổi hơn 2km thì áp sát dừng 1 xe mô tô biển kiểm soát 67D1 – 949.43, khống chế được 3 đối tượng gồm: Huỳnh Đan Trường (sinh năm 2003); Lê Văn Toàn Em (sinh năm 2007) và Nguyễn Quốc Kiệt (sinh năm 2004), cùng trú xã Ô Long Vỹ, huyện Châu Phú.

Ban đầu, các đối tượng khai nhận mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác. Tiến hành xét nghiệm nhanh, phát hiện đối tượng Kiệt dương tính với ma túy.

Tổ công tác đã bàn giao các đối tượng, phương tiện và các hung khí trên cho Công an huyện Châu Phú để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.