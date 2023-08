Bắt nhóm đối tượng đánh nhau náo loạn trên đường

TPO - Ngày 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam một nhóm đối tượng để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngày 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 8 bị can về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, ra lệnh bắt tạm giam các đối tượng: Trần Văn Danh (18 tuổi), Nguyễn Hữu Hoàng (18 tuổi), Nguyễn Hữu Vàng (17 tuổi), Nguyễn Hoàng Gia Thắng (17 tuổi), Nguyễn Thành Nam (18 tuổi), Nguyễn Văn Hậu (17 tuổi) và Ngô Ngọc Ngọc (22 tuổi), cùng trú TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang. Riêng bị can Đặng Văn Nguyên Thịnh (18 tuổi, trú tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đã bị tạm giam trong một vụ án khác.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước, nhóm của Nguyễn Nguyên Thành (Thành Xàm - 17 tuổi) trú tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang nảy sinh ý định đánh trả thù nhóm của Mi Đen.

Khoảng 00 giờ 15 phút ngày 17/01/2023, nhóm Thành phát hiện nhóm Mi Đen đi bão sau trận chung kết AFF cup giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan.

Đến tỉnh lộ 943, đoạn thuộc khóm Tây Khánh 7, phường Mỹ Hoà, TP. Long Xuyên, Thành cùng Ngô Trọng Vương, Ngô Ngọc Hà, Trịnh Trí Nhẫn và Danh, Hoàng, Vàng, Thắng, Nam, Hậu, Ngọc, Thịnh sử dụng dao tự chế, chĩa 3 lao ra đuổi, đâm, chém nhóm Mi Đen gây náo loạn trên đường.

Trong lúc rượt đuổi, Thành dùng dao tự chế chém Võ Quốc Khiêm (15 tuổi) tử vong.

Sau thời gian điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố vụ án “Giết người, Gây rối trật tự công cộng”; Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Nguyên Thành về hành vi “Giết người”; Vương, Hà và Nhẫn cùng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.