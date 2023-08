Chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng của người thân để tiêu xài, chơi chứng khoán

TPO - Lợi dụng sự tin tưởng của anh em bà con của vợ, Lê Hoàng Vũ dùng thủ đoạn gian dối, làm giả hợp đồng mua bán đất, đem bán cho người khác để trục lợi.

Chiều 17/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối tượng Lê Hoàng Vũ (sinh năm 1985, trú tại khóm Vĩnh Hưng, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trong quá trình điều tra, công an xác định Lê Hoàng Vũ được gia đình anh N.Đ.H.T., trú tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp - là anh em bà con bên vợ Vũ - giao tiền để mua 7 nền nhà, đồng thời giao cho vợ chồng Vũ đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Lợi dụng sự tin tưởng này, Vũ dùng thủ đoạn gian dối, làm giả hợp đồng mua bán đất rồi tự ký và ghi tên người khác vào hợp đồng. Vũ cũng thông tin giả làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xin cấp lại lần 2 nhưng không cho gia đình anh T. biết.

Sau đó, Vũ đem bán 7 nền nhà cho người khác chiếm đoạt tổng số tiền 3,940 tỷ đồng, bao gồm tiền vốn và lãi, sử dụng để chơi chứng khoán và tiêu xài cá nhân.

Sau đó, anh T. làm đơn tố giác hành vi của Vũ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang.