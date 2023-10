Công an truy tìm chủ đường dây vỡ hụi gần 20 tỷ đồng

TPO - Trong 10 ngày qua, tại TP. Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã xảy ra 3 vụ vỡ hụi với tổng số tiền hơn 40 tỷ đồng. Hàng chục nạn nhân đã trình báo công an.

Thượng tá Trần Long Khánh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP. Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) vừa ra quyết định truy tìm bà Huỳnh Thị Thúy Vân (sinh ngày 8/7/1996) và ông Nguyễn Đức Thành Long (sinh ngày 26/6/1994), cùng trú tại khu phố 8 (phường Đức Long, TP. Phan Thiết).

Công an TP. Phan Thiết cho biết, căn cứ tài liệu điều tra, xác minh vụ “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra vào ngày 18/10 tại TP Phan Thiết, đối tượng Huỳnh Thị Thúy Vân và Nguyễn Đức Thành Long đã rời khỏi địa phương, hiện nay không rõ ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của người khác.

Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Phan Thiết giao Cơ quan CSĐT Công an TP. Phan Thiết chủ trì thực hiện các công tác, biện pháp truy tìm đối tượng. Công an TP. Phan Thiết cũng đề nghị Văn phòng Cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bình Thuận; công an huyện, thị xã trong tỉnh, công an các phường trong TP. Phan Thiết phối hợp truy tìm.

Khi tìm được đối tượng nêu trên đề nghị thông báo ngay cho đội Điều tra Tổng hợp, Công an TP. Phan Thiết tại số 28 đường Nguyễn Hội, phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết hoặc cơ quan công an cấp trên.

Trước đó vào ngày 17/10, dư luận tại TP Phan Thiết xôn xao về việc vợ chồng Huỳnh Thị Thúy Vân và Nguyễn Đức Thành Long là chủ đường dây huê hụi có tên Vân Mây bỏ đi khỏi địa phương. Đến ngày 27/10, Công an TP. Phan Thiết đã tiếp nhận thông tin trình báo của 91 người có tham gia huê hụi do vợ chồng Huỳnh Thị Thúy Vân và Nguyễn Đức Thành Long tổ chức với số tiền hơn 19 tỷ đồng.

Đến ngày 26/10, Công an phường Phú Thủy (TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) tiếp nhận, hướng dẫn người dân làm đơn gửi các cơ quan chức năng liên quan đến vụ vỡ hụi mới nhất trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, ngày 25/10, nhiều người tìm đến nhà bà N.T.L.C. (sinh năm 1991, hộ kinh doanh bao bì, gia vị trên đường Lê Văn Phấn, TP. Phan Thiết) để làm rõ về đường dây hụi do bà C tổ chức.

Tuy nhiên khi đến nhà, bà C không có mặt tại địa chỉ trên và đi đâu, làm gì không rõ. Được biết, bà C là chủ dây hụi lớn tại địa phương có nhiều người tham gia với số tiền lớn, trong đó có nhiều người chơi là tiểu thương tại phường Phú Thủy.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Phú Thủy đã có mặt tại hiện trường đảm bảo an ninh, trật tự và hướng dẫn người dân làm đơn gửi cơ quan chức năng. Đến nay, Công an phường Phú Thủy đã tiếp nhận đơn tố cáo của 46 người, với tổng số tiền khoảng 17,5 tỷ đồng.

Trước đó vào ngày 17/10, cũng tại phường Phú Thủy (TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) cũng xảy ra một vụ vỡ hụi khác với tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng.