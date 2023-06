Vợ chồng chủ hụi ở Đồng Nai khai nguyên nhân vỡ nợ hàng chục tỷ

TPO - Ngày 1/6, liên quan đến vụ vỡ hụi tại xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Thống Nhất cho biết, vợ chồng chủ hụi đã có lời khai ban đầu.

Vẫn theo cơ quan công an, vợ chồng chủ hụi là T.Q.H. (36 tuổi) và N.T.H.H. (34 tuổi), cùng ngụ tại phường Bảo Vinh, TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, khai nhận, sau khi gom khoảng 80 tỷ đồng của khoảng 500 người thì đem tiền đi cho vay và bị mất.

Theo đó, số tiền trên vợ chồng anh H. cho một số người vay đáo hạn và cho bạn bè mượn làm ăn nhưng sau đó bị giật luôn. Anh H. phải cầm cố giấy tờ nhà, đất để lấy tiền trả hụi. Khi cảm thấy bản thân không đủ khả năng chi trả cho người chơi hụi nên sáng 26/5, anh H. đăng bài trên mạng xã hội thông báo vỡ nợ.

Bước đầu, Công an huyện Thống Nhất xác định, vợ chồng anh H. mở văn phòng bất động sản H.T.P. tại xã Lộ 25 và mở một số dây hụi để cho người dân địa phương và những nơi khác như huyện Long Thành, TP.Long Khánh, TP.Biên Hòa… cùng chơi. Hình thức chơi hụi là hụi tuần, hụi tháng.

Hiện vợ chồng anh H. vẫn đang ở địa phương và không có dấu hiệu bỏ trốn. Công an huyện Thống Nhất sẽ áp dụng các biện pháp đảm bảo việc giữ gìn tài sản, trong đó có phong tỏa tài khoản, không cho sang nhượng bất động sản.

Công an huyện Thống Nhất đề nghị người dân hợp tác cung cấp thông tin liên quan, tuyệt đối không đưa các thông tin chưa được kiểm chứng, không chính xác lên mạng xã hội làm nhiễu loạn thông tin, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự cũng như quá trình xác minh, làm rõ vụ việc.

Như Tiền Phong đã thông tin, Công an huyện Thống Nhất đang tiến hành điều tra xác minh vụ việc có dấu hiệu bể hụi tại xã Lộ 25 và đề nghị người dân liên quan sớm đến trình báo công an.

Công an huyện Thống Nhất yêu cầu những người dân có liên quan sớm đến trình báo tại Công an xã Lộ 25 (huyện Thống Nhất, Đồng Nai) theo số điện thoại 02513964174 hoặc Công an huyện Thống Nhất theo số điện thoại 02513762865 để được hướng dẫn giải quyết. Khi đến trình báo, người dân cần mang theo giấy tờ tùy thân, giấy tờ thể hiện việc chơi hụi hoặc cho vay (nếu có).