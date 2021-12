Một gia đình bị người dân bao vây vì tuyên bố vỡ hụi hàng chục tỷ đồng

TPO - Tối 1/12, Thượng tá Ngô Thanh Vũ - Trưởng Công an thị xã Tân Châu tỉnh An Giang cho biết, đã tiếp nhận hơn 100 đơn của người dân tố cáo việc vỡ hụi hơn 22 tỷ đồng do bà Đ.T.Đ. (47 tuổi, ngụ xã Châu Phong, thị xã Tân Châu) làm chủ có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Hiện, đơn vị này đang tiến hành xác minh vụ việc.

Trước đó, vào ngày 29/11, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip quay cảnh bà Đ. và con gái tuyên bố vỡ hụi, khiến hàng chục người kéo đến bao vây nhà và tỏ thái độ bức xúc yêu cầu bà Đ. trả lại tiền. Lúc này, có nhiều người lạ mặt được cho là do gia đình bà Đ. thuê đứng ra bảo vệ. Ngay sau đó, Công an xã Châu Phong đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải tán đám đông và mời tất cả về trụ sở làm việc. Một hụi viên tên L. cho biết, bà Đ. đã mở nhiều dây hụi với số tiền khác nhau, dao động từ 2 - 10 triệu đồng/dây. Thời gian hốt hụi từ 1 - 2 tuần, hoặc 1 - 3 tháng và có rất nhiều người ở các huyện Phú Tân, An Phú, thị xã Tân Châu và TP Châu Đốc tham gia. “Do gia đình tôi nghĩ bà Đ. và O. (con gái bà Đ.) là hàng xóm, nhà cửa lại khang trang và công việc ổn định nên tin tưởng và tham gia nhiều dây hụi do mẹ con bà Đ. làm chủ từ năm 2018 đến nay. Nhưng không ngờ bà Đ. tuyên bố vỡ hụi khiến gia đình tôi thiệt hại hơn 4,5 tỷ đồng ” – Anh L. bức xúc nói. Kim Hà Xôn sao viên uống mới cho quý ông suy giảm sinh lý. Khác biệt với Cá Ngựa + các Thảo Dược Tin tài trợ