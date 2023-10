Bản tin Hình sự: Chủ quán nước tuyển 'chân dài' bán dâm để tăng thu nhập

TPO - TIN NÓNG ngày 28/10: Đề nghị truy tố Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm về tội thao túng chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thiếu nợ không tiền trả, phụ nữ báo tin bị cướp; Chủ quán nước tuyển 'chân dài' bán dâm để tăng thu nhập...

Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã tạm giữ Bùi Thị Định (SN 1984) để điều tra, làm rõ hành vi chứa mại dâm. Định là chủ quán cà phê Thanh Thanh. Để thu hút khách đến uống nước, Định yêu cầu Lê Thị Minh T (SN 1993, Quảng Nam) và Bùi Thị C (SN 1979, Đắk Lắk) vừa làm tiếp viên cho quán, vừa bán dâm cho khách khi có nhu cầu. Hàng ngày, khách đến uống nước thì T và C ra tiếp chuyện, rủ rê khách mua dâm với giá 350.000 đồng/lượt. Khách đồng ý thì được các nữ tiếp viên dẫn ra phía sau của quán mua bán dâm. Đáng lưu ý, cả hai nữ tiếp viên phục vụ tại quán nhưng không được Định trả lương mà chỉ hưởng tiền bán dâm mỗi ngày. Định thu tiền nước và tiền phòng của khách.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an vừa chuyển hồ sơ vụ án đến Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm về tội "Thao túng thị trường chứng khoán" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Xây dựng Faros và các công ty có liên quan.

Do thiếu nợ 6 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả, Dương Thị Yến Nhi (SN 1997) hoang báo bị 3 thanh niên chặn đường, cướp điện thoại Iphone X và 6 triệu đồng. Công an xã Bình Hòa (Châu Thành, An Giang) đã xử phạt Nhi 2,5 triệu đồng về hành vi “Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”.

Công an Nghệ An đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Thị Vân (SN 1975) trú tại đường Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, Vân biết người phụ nữ ở Nghệ An có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng sản xuất sang đất ở nông thôn nên đã nhận làm giả giấy tờ, chiếm đoạt số tiền 3,7 tỷ đồng.

Công an TP Tân Uyên (Bình Dương) đã tạm giữ ông Nguyễn Trung Hậu (47 tuổi, Đồng Nai, tài xế lái xe container). Trước đó, ông Hậu điều khiển xe container nhưng mất lái, gây tai nạn khiến ông D.T.H (42 tuổi) tử vong trong khi ông B.V.D bị thương. Hai nạn nhân đều là bảo vệ dân phố phường Khánh Bình đang phối hợp tuần tra. Làm việc với cơ quan chức năng, Hậu khai nhận quá trình điều khiển phương tiện chở hàng thì ngủ gật và xảy ra tai nạn.

Công an Bình Dương đã bắt giữ Lê Hùng Minh (SN 1997) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Trước đó, Minh yêu cầu bạn gái cũ là chị P.N.Y (SN 2000, An Giang) lên ô tô để nói chuyện song cô gái không đồng ý. Lúc này Minh dùng vũ lực ép chị Y lên xe. Một người đàn ông chứng kiến đã tiến tới ngăn cản thì bị Minh rút súng thủ sẵn trong người nổ liên tiếp 2 phát đạn nhưng không trúng người. Sau khi nổ súng, Minh cùng bạn đưa chị Y lên ô tô rời khỏi hiện trường. Chị Y sau đó bị đối tượng khống chế tại một khách sạn ở TP Thủ Dầu Một và được cơ quan công an giải cứu an toàn.

Đang nhậu thì xảy ra cãi nhau nên Ngô Văn K (SN1988) thách thức Nguyễn Văn Long (SN 1980): "Bây giờ mỗi anh em mình một con dao, ai chém trước người đấy thắng". Nghe vậy, Long vào bếp lấy 2 con dao (loại dao phay, một trắng, một đen) mang ra đưa cho K. Khi K vừa cầm dao, Long đứng đối diện chém một nhát vào cổ K khiến K tử vong tại chỗ. Ngay sau đó, Long dùng áo của mình băng bó vết thương cho K. Sau khi sự việc xảy ra, Long đến Công an xã Xuân Cẩm (Hiệp Hòa, Bắc Giang) đầu thú về hành vi giết người.