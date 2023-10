Thiếu nợ không tiền trả, phụ nữ báo tin bị cướp

TPO - Sáng 28/10, Công an xã Bình Hoà (Châu Thành, An Giang) cho biết, đơn vị vừa tham mưu Chủ tịch UBND xã Bình Hoà ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị Dương Thị Yến Nhi (sinh năm 1997, trú tại ấp Phú An 1, xã Bình Hoà, huyện Châu Thành) số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi “Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”.

Trước đó, trưa 22/10, chị Dương Thị Yến Nhi đến công an xã Bình Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang trình báo về việc bị 3 thanh niên lạ mặt chặn đường cướp 1 điện thoại Iphone X và 6 triệu đồng tại khu vực tổ 1, ấp Phú An 1, xã Bình Hoà.

Qua xác minh, Công an xã Bình Hòa xác định có dấu hiệu bất thường giữa lời khai của Nhi và hiện trường xảy ra vụ việc.

Với những chứng cứ cơ quan công an thu thập được trong quá trình xác minh, Nhi thừa nhận, do thiếu nợ chị Lê Thị Oanh (sinh năm 1982, trú tại xã An Hoà, huyện Châu Thành) số tiền 6 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả, nên nảy sinh ý định báo thông tin giả trên đường mang tiền trả cho chị Oanh thì bị cướp, nhằm mục đích khất nợ.

Trên thực tế, chiếc điện thoại di động Iphone X Nhi đã đem đi cầm cố trước đó và không có chuyện bị cướp 6 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, việc báo tin giả, sai sự thật đến cơ quan công an gây ra rất nhiều tác hại, không chỉ làm mất thời gian, công sức điều tra của cơ quan chức năng mà còn khiến dư luận hoang mang, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương.