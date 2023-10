Công an Bình Dương thông tin vụ hai bảo vệ dân phố thương vong khi làm nhiệm vụ

TPO - Làm việc với cơ quan công an, tài xế lái xe container khai khi đang điều khiển phương tiện lưu thông trên đường thì ngủ gật, xe mất lái tông trúng hai bảo vệ dân phố.

Trưa 28/10, Công an thành phố Tân Uyên (Bình Dương) cho biết, đã tiến hành các thủ tục để tạm giữ ông Nguyễn Trung Hậu (47 tuổi, quê Đồng Nai). Người đàn ông này được xác định là tài xế lái xe container gây tai nạn làm hai bảo vệ dân phố thương vong.

Theo thông tin từ cơ quan công an, đêm 27/10, Công an phường Khánh Bình (thành phố Tân Uyên) phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng và lực lượng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Dương tổ chức tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Khoảng 23h30, tổ tuần tra đến ngã tư cầu Khánh Vân (phường Khánh Bình) thì ông B.V.D điều khiển xe máy chở ông D.T.H. (42 tuổi, đều là bảo vệ dân phố phường Khánh Bình) đang phối hợp tuần tra từ hướng ngã tư Xã Cũ đến ngã tư Cầu Khánh Vân chuyển hướng tuần tra về vòng xoay Kim Hằng.

Lúc này, xe container biển số TPHCM do tài xế Nguyễn Trung Hậu điều khiển trên đường ĐT.747B, đi theo hướng từ ngã tư Miếu Ông Cù về vòng xoay Kim Hằng. Khi đến ngã tư cầu Khánh Vân, xe container mất lái gây tai nạn. Hậu quả làm ông D.T.H tử vong tại chỗ, còn ông B.V.D bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Nguyễn Trung Hậu khai nhận quá trình điều khiển phương tiện chở hàng thì ngủ gật và xảy ra tai nạn.