Công an Bình Dương giải cứu cô gái bị bạn trai dùng súng khống chế

TPO - Lê Hùng Minh ép bạn gái cũ lên xe ô tô để chở đi nơi khác nói chuyện. Đối tượng nổ súng uy hiếp khiến người dân không dám tới can ngăn.

Trưa 28/10, Công an huyện Bắc Tân Uyên phối hợp cùng lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ Lê Hùng Minh (SN 1997, ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khuya 25/10, Lê Hùng Minh cùng một người chưa rõ lai lịch đi xe ô tô đến một nhà nghỉ ở xã Bình Mỹ (huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) để tìm gặp bạn gái cũ là chị P.N.Y (SN 2000, quê tỉnh An Giang) để nói chuyện.

Tại đây, Minh yêu cầu chị Y lên ô tô để nói chuyện song cô gái không đồng ý. Lúc này Minh dùng vũ lực ép chị Y lên xe.

Lúc bấy giờ, một người đàn ông chứng kiến đã tiến tới ngăn cản thì bị Minh rút súng thủ sẵn trong người nổ liên tiếp 2 phát đạn nhưng không trúng người.

Sau khi nổ súng, Minh cùng bạn đưa chị Y lên ô tô rời khỏi hiện trường trước sự bất lực chứng kiến của một số người.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Bắc Tân Uyên đến hiện trường, đồng thời báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương. Đến trưa 26/10, lực lượng công an đã bắt giữ được Lê Hùng Minh, thu giữ một khẩu súng.

Chị Y bị đối tượng khống chế tại một khách sạn ở TP.Thủ Dầu Một được cơ quan công an giải cứu an toàn.