Giải cứu người đàn ông đu lan can cầu tự tử giữa đêm khuya

TPO - Nhận tin báo về người đàn ông đu lan can trên cầu để nhảy xuống kênh tự tử, lực lượng chức năng có mặt thuyết phục và giải cứu thành công.

Ngày 18/10, Công an quận 5 (TPHCM) cho biết vừa giải cứu thành công người đàn ông có ý định nhảy cầu tự tử trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 23h ngày 17/10, Công an quận 5 nhận tin báo có một người đàn ông đứng trên cầu Nguyễn Văn Cừ (phường 1, quận 5) và có ý định nhảy xuống kênh Tàu Hủ - Bến Nghé tự tử.

Ngay lập tức, Công an quận 5 đã điều động Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận, Công an phường 1 phối hợp các lực lượng tổ chức ngăn chặn, giải thích, vận động.

Sau thời gian thuyết phục, lực lượng chức năng đã cứu hộ thành công và đưa người đàn ông về trụ sở làm rõ.

Qua làm việc, người đàn ông khai tên P.T.T (40 tuổi, quê Bình Thuận) và được cơ quan công an bàn giao cho gia đình.