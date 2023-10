Bản tin Hình sự: Con trai tâm thần giết cha và anh trai

TPO - TIN NÓNG ngày 30/10: Nữ tài xế xe tải đi vào đường cấm, tông cặp vợ chồng đi xe máy thương vong; Người đàn ông sùi bọt mép, tử vong sau khi nói chuyện với người khác; Con trai tâm thần giết cha và anh trai...

9h30 sáng 30/10, Hồ Thanh C (34 tuổi, người bị tâm thần phân liệt) bất ngờ dùng dao chém vào cha, mẹ ruột và anh ruột. Hậu quả, người cha tử vong tại chỗ, anh trai tử vong sau đó. Còn người mẹ nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, đa vết thương do bị chém nhiều nhát. Công an thị xã An Nhơn (Bình Định) đang điều tra vụ việc.

TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TPHCM. Trong đó, ông Phan Minh Tân (cựu giám đốc Sở) và 5 thuộc cấp cùng bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”.

Công an TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã tạm giữ Đặng Văn Thực (33 tuổi, Gia Lai) và Đặng Thanh Tùng (33 tuổi, Lâm Đồng) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, trong thời gian làm công nhân tại tỉnh Đồng Nai, Thực và Tùng đã bàn nhau lập các tài khoản Zalo, Facebook mạo danh lãnh đạo các cơ quan, sau đó kết bạn với cán bộ cấp dưới để vay mượn tiền nhằm chiếm đoạt.

Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và tạm giữ Trần Thị Hoa (SN 1984, Nam Định). Trước đó, sau khi điều khiển xe tải chở phế thải xây dựng xong, do không chú ý quan sát, không giảm tốc độ, xe của Hoa đã xảy ra va chạm với xe máy do anh M điều khiển, trên xe còn có vợ anh M là chị A (đang mang thai khoảng 6 tháng). Hậu quả, chị A tử vong. Sau khi gây tai nạn, Hoa không dừng xe mà tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy.

Lâm Hai (35 tuổi, Sóc Trăng) xảy ra mâu thuẫn trong lúc nhậu với Lý Chương (28 tuổi, Sóc Trăng) và 2 người khác nên Chương bỏ về rồi Hai đuổi theo. Khi Chương về tới trước cửa khu trọ thì Hai đuổi kịp và cầm một thanh gỗ đánh vào đầu Chương làm anh này gục xuống đất. Sau khi gây án, Hai về phòng trọ đóng cửa đi ngủ, còn Chương được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi tới bệnh viện. Được biết, nạn nhân và nghi phạm là đồng hương, cùng làm công nhân cho một công ty tại TP Dĩ An. Công an Bình Dương đang tạm giữ Hai điều tra vụ việc.

Sau khi nhận các cuộc gọi điện thoại của kẻ mạo danh công an thông báo liên quan đến đường dây buôn bán ma túy và lừa đảo, một người phụ nữ tại Huế vì do lo sợ đã thực hiện theo yêu cầu của đối tượng, dẫn tới bị chiếm đoạt gần 2,6 tỷ đồng.