Người đàn ông sùi bọt mép, tử vong sau khi nói chuyện với người khác

TPO - Công an Bình Dương đang điều tra, làm rõ nguyên nhân 2 người tử vong trong đêm 29/10, trong đó một người tử vong trên đường sau cuộc nói chuyện với một người lạ. Trường hợp còn lại tử vong sau khi bị bạn nhậu hành hung.

Sáng 30/10, Công an TP Thuận An (Bình Dương) tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông nằm chết trên đường.

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, trong đêm 29/10, một bảo vệ công ty nhìn thấy 2 người đàn ông đứng nói chuyện trước cổng công ty trên đường D1 (phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Không lâu sau đó, bảo vệ đi tuần tra thì phát hiện một người nằm trên đường, bị chiếc xe máy đè lên, người còn lại không còn ở hiện trường.

Khi phát hiện, người đàn ông đang sùi bọt mép. Người bảo vệ gọi xe cấp cứu tới nhưng nạn nhân đã tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là anh L.T.T (37 tuổi, quê Thanh Hoá).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP Thuận An đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Nguyên nhân nạn nhân tử vong đang được công an điều tra làm rõ

Sáng cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ đối tượng Lâm Hai (35 tuổi, quê Sóc Trăng) để điều tra hành vi giết người.

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào chiều 29/10, có 4 thanh niên ngồi nhậu tại khu nhà trọ trên đường Thống Nhất (khu phố Hiệp Thắng, phường Bình Thắng, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Tối cùng ngày, Lý Chương (28 tuổi, quê Sóc Trăng) và Lâm Hai xảy ra mâu thuẫn nên Chương bỏ về phòng trọ của mình. Lâm Hai đuổi theo. Khi Chương về tới trước cửa khu trọ thì Hai đuổi kịp và cầm một thanh gỗ đánh vào đầu Chương làm anh này gục xuống đất.

Sau khi gây án, Hai về phòng trọ đóng cửa đi ngủ, còn Chương được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi tới bệnh viện. Được biết, nạn nhân và nghi phạm là đồng hương, cùng làm công nhân cho một công ty tại TP Dĩ An.