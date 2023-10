Bản tin Hình sự: Giao cấu với bé gái dưới 13 tuổi rồi bỏ trốn khỏi địa phương

TPO - TIN NÓNG ngày 31/10: Giao cấu với bé gái dưới 13 tuổi, nam thanh niên bỏ trốn khỏi địa phương; Bắt 2 'phượt thủ' lái xe gần 300km/h, bốc đầu trên đường ra đảo Cát Bà; Bộ Công an chỉ đạo điều tra vụ tai nạn giao thông khiến 15 người thương vong ở Lạng Sơn; Bắt đối tượng lừa đưa người lao động ra nước ngoài, ép làm cho tổ chức tội phạm;...

Công an huyện Mai Sơn (tỉnh Sơn La) đang truy tìm đối tượng Lường Văn Miển (SN 1993, ở huyện Sông Mã), vì có hành vi giao cấu với người dưới 13 tuổi, xảy ra tại xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn. Theo cảnh sát, sau khi bị tố giác, Miển không có mặt ở nơi cư trú.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn (SN 1994) và Đinh Văn Anh (SN 1997, cùng ở Hà Nội) về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Theo cơ quan điều tra, hai bị can này là hai trong số nhóm thanh niên lái xe máy phân khối lớn di chuyển với tốc độ cao, có thời điểm gần 300km/h trên đường Tân Vũ - Lạch Huyện (đảo Cát Bà), đường hoa xuyên đảo Cát Bà, thuộc huyện Cát Hải diễn ra khoảng 3 tuần trước.

Đối tượng Diệp Văn Minh (SN 1989 trú tại xã Qúy Sơn, huyện Lục Ngạn) giới thiệu người lao động sang Thái Lan và Myanmar làm việc nhẹ, lương cao. Thực chất, người lao động bị ép nói chuyện điện thoại với người Việt Nam ở trong nước để lừa đảo. Người lao động bị ép làm việc liên tục 12 tiếng một ngày, mỗi ngày phải lừa đảo được từ 10 người trở lên. Nếu không đạt được chỉ tiêu thì bị bắt đứng để làm việc, đánh đập, chích điện, nhốt vào phòng riêng không cho ăn uống. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam bị can đối với Minh về tội “ Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”.

Cùng với việc điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông giữa chiếc xe ô tô hợp đồng loại 16 chỗ và xe đầu kéo khiến 5 người tử vong và 10 người khác bị thương tại Km70+830, Quốc lộ 1A, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn) vào rạng sáng 31/10, Bộ Công an cũng yêu cầu tập trung kiểm tra thời gian lái xe, trách nhiệm của người lái xe trong việc tuân thủ các quy định về an toàn giao thông và trách nhiệm của chủ phương tiện.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang điều tra tin báo về tội phạm của Cục thuế TPHCM về vụ việc có dấu hiệu trốn thuế xảy ra tại Công ty Thành Bưởi. Công ty Thành Bưởi và chi nhánh của công ty này thực hiện kê khai, báo cáo quyết toán thuế tại Cục thuế TPHCM và Cục thuế tỉnh Lâm Đồng. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị Cục thuế tỉnh Lâm Đồng tạm thời chưa giải quyết cho Công ty Thành Bưởi, các chi nhánh công ty và các cá nhân liên quan thực hiện kê khai bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân cho đến khi có ý kiến khác bằng văn bản của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM.

Bị can Kim Thanh Hạnh (SN 1979), là cựu Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự TPHCM bị cáo buộc 'vòi' 350 triệu đồng của cặp vợ chồng việt kiều để được cấp quyết định giải tỏa việc hoãn xuất nhập cảnh. Viện KSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố bị can Hạnh về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 2 Điều 354 BLHS.