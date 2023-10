Bộ Công an chỉ đạo điều tra vụ tai nạn giao thông khiến 15 người thương vong ở Lạng Sơn

TPO - Cùng với việc điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông khiến 5 người tử vong và 10 người khác bị thương ở Lạng Sơn, Bộ Công an cũng yêu cầu tập trung kiểm tra thời gian lái xe, trách nhiệm của người lái xe trong việc tuân thủ các quy định về an toàn giao thông và trách nhiệm của chủ phương tiện.

Trước đó, khoảng 2h10 phút, ngày ngày 31/10, tại Km70+830, Quốc lộ 1A, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, đã xảy vụ tai nạn giao thông khiến 5 người thiệt mạng và 10 người bị thương.

Vào thời điểm này, tài xế Quách Đình Trọng (SN 1966, ở TP Hạ Long, Quảng Ninh) điều khiển một chiếc xe ô tô hợp đồng loại 16 chỗ, BKS: 14B-036.57, theo hướng từ Lạng Sơn - Hà Nội, trên xe có 15 người. Tại một đoạn đường dốc vào cua, xe này đã va chạm với xe đầu kéo BKS: 98C-016.45, do Nguyễn Văn Tuân (SN 1985, ở Hiệp Hòa, Bắc Giang) điều khiển và này bị hỏng máy đỗ bên cạnh đường.

Sau đó, xe 16 chỗ tiếp tục va chạm với một xe đầu kéo khác có BKS: 77H-041.15, do Nguyễn Thành Bảo (SN: 1996, ở Hoài Ân, Bình Định) điều khiển, lưu thông chiều ngược lại.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 5 người tử vong và 10 người khác bị thương, tất cả đều đang ở trên chiếc xe khách 16 chỗ. Qua kiểm tra nhanh, tài xế không có nồng độ cồn hoặc sử dụng chất ma túy.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã yêu cầu Công an huyện Hữu Lũng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh lập tức có mặt tại hiện trường để cấp cứu và đảm bảo an toàn cho người bị nạn.

Lực lượng chức năng cũng điều tiết giao thông và điều tra và giải quyết vụ tai nạn theo quy định của pháp luật.

Cục CSGT đã chỉ đạo các đội công tác phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn và Công an huyện Hữu Lũng để xác minh và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Sau đó, Bộ Công an đã yêu cầu Cục CSGT và Công an tỉnh Lạng Sơn tiến hành điều tra toàn diện để xác định nguyên nhân gây ra tai nạn và xử lý theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, tập trung vào việc kiểm tra thời gian lái xe, trách nhiệm của người lái xe trong việc tuân thủ các quy định về an toàn giao thông và trách nhiệm của chủ phương tiện.

Mặt khác, Bộ Công an cũng yêu cầu tăng cường tổ chức tuần tra và kiểm soát giao thông, đặc biệt trong thời gian thực hiện cao điểm kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container.