Khoảnh khắc tài xế xe khách Thành Bưởi phóng nhanh, vượt ẩu gây TNGT thảm khốc

TPO - Thời điểm gây ra vụ tai nạn thảm khốc, tài xế xe khách Thành Bưởi điều khiển xe với tốc độ 69km/h ở đoạn đường giới hạn tốc độ 50km/h

Ngày 2/10, Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Tính (37 tuổi, ngụ xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 2h30 ngày 30/9, Hoàng Văn Tính điều khiển xe khách giường nằm biển số 50F-004.83 của nhà xe Thành Bưởi chở theo 32 khách lưu thông trên quốc lộ 20 (hướng từ Dầu Giây đi Đà Lạt). Khi đến km48 (khu vực ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán), Tính điều khiển xe ô tô vượt bên trái xe tải biển số 60C-345.13 (do tài xế Hoàng Đăng Tuấn điều khiển) lưu thông cùng chiều phía trước. Khi vượt, tài xế Tính không đảm bảo an toàn dẫn đến đâm vào phía sau bên trái xe tải biển số 60C-345.13. Sau đó, ô tô do Tính điều khiển lao sang phần đường bên trái đâm trực diện vào xe ô tô 16 chỗ biển số 86B-015.75 do anh Nguyễn Văn Cảnh (33 tuổi, ngụ huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) điều khiển, trên xe chở theo 8 người đang lưu thông hướng ngược lại.

Vụ tai nạn làm 5 người tử vong, 4 người bị thương. Thời điểm gây tai nạn, tài xế Tính đang bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước bằng lái xe trong thời gian 3 tháng.

Trích xuất từ camera hành trình của xe khách Thành Bưởi mang biển số 50F-004.83 cho thấy thời điểm tài xế Tính điều khiển chiếc xe này vượt bên trái xe tải biển số 60C-345.13 rồi gây ra vụ tai nạn, xe do Tính điều khiển có tốc độ 69 km/h trong khi đó đoạn đường ở vị trí xảy ra vụ tai nạn là khu vực dân cư, tốc độ cho phép 50 km/h.

Hình ảnh ghi nhận trong buồng lái xe khách 50F-004.83 cho thấy vài giây trước khi gây tai nạn, dù đang vượt chiếc xe tải phía trước nhưng tài xế Tính điều khiển xe bằng 1 tay (tay phải), tay trái liên tục vuốt mắt, vò đầu rồi giật mình trước khi đâm vào xe khách 16 chỗ.

Theo Công an Đồng Nai, từ đầu năm đến nay lực lượng chức năng ghi nhận 2 vụ tai nạn làm chết 7 người liên quan tới xe khách của nhà xe Thành Bưởi. Tất cả đều xảy ra vào ban đêm và trên tuyến quốc lộ 20. Ngoài ra, cơ quan chức năng đã xử lý 8 trường hợp tài xế xe Thành Bưởi vi phạm tốc độ. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm của chủ xe, nhà xe Thành Bưởi trong vụ tai nạn này.