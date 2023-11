Bản tin Hình sự: Hai chị em khiến cha con em trai chết thảm vì dụi nhang cháy vào miệng để giải bùa

TPO - TIN NÓNG ngày 2/11: Triệt phá đường dây mua bán dữ liệu cá nhân, lừa chiếm đoạt 10 tỷ đồng; Mâu thuẫn tình ái, nhẫn tâm giết hại người tình; Hai chị em khiến cha con em trai chết thảm vì dụi nhang cháy vào miệng để giải bùa...

Công an Tây Ninh đã bắt giam Mai Thị Nhớ (50 tuổi) và em ruột là Mai Thị Tuyền, (43 tuổi) về hành vi Giết người. Theo điều tra, Nhớ có biểu hiện hoang tưởng, nói cha (đã chết) "nhập hồn" vào mình trong đêm, cho biết người em trai thứ 11 trong gia đình và con trai 2 tuổi của anh này bị bỏ bùa. Bà ta "thay lời cha" gọi 22 người gồm các anh em, con cháu tập trung tại nhà mẹ ruột để làm lễ giải bùa. Quá trình làm lễ, Nhớ thông báo có 6 người đã bị quỷ nhập, phải "giải vong" bằng cách lấy muỗng cạy miệng, đổ rượu, bắt ăn cam, dụi nhang đang cháy vào miệng, rồi đánh vào ngực và mặt những người này. Tuyền cầm dao múa, chặt chém các đồ vật trong nhà để hỗ trợ chị "làm phép". Sau đó, Nhớ thông báo cậu em thứ 11 và con trai 2 tuổi của anh này bị "quỷ nhập lại", nên cùng Tuyền đè xuống đất tiếp tục "làm phép" dù hai cha con người em giãy giụa phản đối, cầu cứu nhưng Nhớ và Tuyền chỉ dừng tay khi các nạn nhân đã tử vong.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 5 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Theo điều tra, nhóm đối tượng móc nối với nhau, mua bán thông tin cá nhân của hơn 600.000 khách hàng. Trong 5 tháng, nhóm này sử dụng các thông tin để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của nhiều người ở các tỉnh, thành.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Ngọc Phúc (41 tuổi, Quảng Trị) về hành vi tham ô tài sản. Trước đó, lợi dụng việc được Công ty VINACO giao nhiệm vụ làm thủ kho nên Phúc đã tự ý làm phiếu xuất kho, tuồn hàng ra bên ngoài bán cho các đại lý gây thiệt hại hơn 900 triệu đồng.

VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Đức Trung (SN 1992, Vĩnh Phúc) về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản". Được biết, Trung từng công tác tại Đội Tham mưu, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Vĩnh Phúc, mang quân hàm thượng úy. Do vay tiền của nhiều người để sử dụng vào mục đích cá nhân và bị thúc ép trả nợ, Trung đã nảy sinh ý định đi tìm những nhà có điều kiện về kinh tế để trộm cắp tài sản, bán lấy tiền trả nợ. Khi không thực hiện được hành vi phạm tội, Trung bắt cóc bé trai 7 tuổi rồi gọi điện cho gia đình nạn nhân đòi tiền chuộc.

Công an tỉnh Khánh Hòa vừa có kết luận vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án khách sạn và căn hộ cao cấp Oceanus, do Công ty CP Đầu tư Viễn Triều Nha Trang (gọi tắt Công ty Viễn Triều, sau này sát nhập vào Công ty CP Tập đoàn Mường Thanh) làm chủ đầu tư. Theo đó, bằng cách sáp nhập công ty con với một công ty khác, Tập đoàn Mường Thanh đã thâu tóm 22.000m2 "đất vàng" ven biển Nha Trang để làm Dự án khách sạn và căn hộ cao cấp Oceanus (nay gọi là Mường Thanh Viễn Triều, ở đường Phạm Văn Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

TAND TPHCM đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1984, công an đã loại ngũ) 16 năm tù cho 3 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”. Theo cáo trạng, trong thời gian công tác tại Đội Dân vận của Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc Công an TPHCM, Nguyễn Thị Thu Hương đã chiếm đoạt của đơn vị 8 tỷ đồng.

Công an Đồng Nai đang điều tra vụ việc bà N.T.T (47 tuổi, thị trấn Dầu Giây) được người nhà phát hiện tử vong trong nhà với nhiều thương tích trên người. Khám nghiệm tử thi cho thấy, trên người bà T có nhiều thương tích do vật sắc, nhọn gây ra. Cơ quan điều tra xác định đây là vụ án mạng. Qua xác minh ban đầu, nghi can trong vụ việc là H.T.M (36 tuổi). Tuy nhiên, M được phát hiện tử vong trong tình trạng treo cổ.

Mâu thuẫn tình ái, Phan Thanh Hải (SN 1975, TP HCM) dùng dao sát hại bà Nguyễn Thị Quýt (SN 1978, Vĩnh Long) rồi về nhà vợ lẩn trốn. Công an Đồng Tháp đã bắt giữ Hải để điều tra thêm về vụ việc.