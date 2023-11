Tuồn hàng ra ngoài bán, một thủ kho bị khởi tố

TPO - Lợi dụng chức năng, nhiệm vụ được giao, Lê Ngọc Phúc đã tự ý làm phiếu xuất kho, tuồn hàng ra bên ngoài bán cho các đại lý gây thiệt hại hơn 900 triệu đồng.

Ngày 2/11, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Ngọc Phúc (41 tuổi, trú ở TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) về hành vi tham ô tài sản.

Trước đó, Lê Ngọc Phúc được Công ty VINACO giao nhiệm vụ thủ kho. Trực tiếp quản lý hàng hóa trong kho, xuất, nhập hàng theo yêu cầu của Công ty URC Việt Nam, thuộc Khu công nghiệp VSIP (ở xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi).

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, làm rõ.